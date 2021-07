Innesäljare på heltid till kund i Örebro - Performiq AB - Säljarjobb i Örebro

Performiq AB / Säljarjobb / Örebro2021-07-07Tjänstebeskrivning & erbjudandeÄr du strukturerad, målorienterad och gillar att arbeta med service? Har du bra samarbetsförmåga och gillar att arbeta i ett tätt sammansvetsat team? Trivs du samtidigt i en roll där du får arbeta lösningsorienterat i ett högt tempo? Då kan du vara precis den person vi söker till tjänsten som innesäljare hos vår kund i Örebro!BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTERVi söker för kunds räkning en driven lagspelare till deras supportavdelning, hjärtat i deras verksamhet. Du kommer vara en viktig del av supportteamet där du stödjer både kunder och säljare med offerter, order och ritningar. Du svarar på kunders förfrågningar och utifrån deras problembeskrivning hittar du rätt lösning med hjälp av rätt produkter och beräkningsverktyg. I rollen är du länken mellan kunden och företaget och tar ansvar för inkommande supportärenden via telefon och mail. Tjänsten innebär även att du kommer delta på event, mässor och kundmöten.Exempel på arbetsuppgifter:Hantera inkommande ärenden effektivt och korrekt utifrån företagets riktlinjerAgera kunskapsstöd både internt och externt i frågor gällande produkter och problemOfferthanteringPersonprofilSom person är du målfokuserad, har en stor motor och gillar att göra bra affärer. Du är prestigelös och är beredd att hjälpa till där det behövs. För att passa in i organisationen är du social och relationsskapande och du kommunicerar naturligt med såväl medarbetare som externa kunder. Du gillar ordning och reda och för dig är planering, förberedelser och uppföljning en naturlighet.Du är drivande i ditt sätt att arbeta och brinner för kundservice. Vi ser att du är en målorienterad och serviceinriktad person som är duktig på att samarbeta. Du har ett starkt driv, trivs i ett högt tempo och har en positiv attityd. I stället för att se problem så ser du möjligheter. Du motiveras av att skapa resultat och samarbeta med såväl kunder som kollegor.För att lyckas i rollen som innesäljare ser vi att du har:Mycket god kommunikationsförmåga i såväl svenska som engelska i både tal och skriftTidigare arbetslivserfarenhet inom service och supportMycket god allmän datorvana där erfarenhet av Visma, pCon.planner/CAD, InDesign och Photoshop ses som meriterandeAllmänt tekniskt kunnande2021-07-07Start: SeptemberOmfattning: HeltidArbetstid: KontorstiderPlats: ÖrebroOm PerformIQVi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som innesäljare. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Alfred Domberg via alfred.domberg@performiq.se . Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Performiq AB5851748