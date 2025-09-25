Innesäljare/Ordermottagare till LKQ Atracco i Växjö
Eterni Sweden AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2025-09-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
INNESÄLJARE/ORDERMOTTAGARE TILL LKQ ATRACCO I VÄXJÖ Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Är du en kommunikativ och serviceinriktad person med intresse för bilar? Vi söker nu en engagerad och kundfokuserad innesäljare till LKQ Atracco i Växjö. Om du har en naturlig känsla för försäljning, gillar att hjälpa kunder och vill arbeta i en framåtdrivande organisation, kan detta vara jobbet för dig! Här blir du en del av ett kompetent och trevligt team där du får utvecklas och bidra till en bransch i förändring.
I rollen som innesäljare kommer du att hjälpa både företag och privatpersoner att hitta rätt reservdelar och produkter ur vårt breda sortiment. Försäljningen sker främst via telefon och dator, men även direkt i vår butik. Ditt arbete innebär att ge professionell rådgivning och vägledning till kunder, hantera inkommande beställningar och förfrågningar samt skapa långsiktiga kundrelationer genom hög servicegrad. Du kommer att arbeta i en digital miljö med våra system för orderhantering.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen tror vi att du är en social och utåtriktad person som tycker om att arbeta med människor. Du är lösningsorienterad, har en stark servicekänsla och är bekväm med att sälja och ge råd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning eller kundservice, gärna inom fordonsbranschen, samt goda kunskaper om bilar och reservdelar. Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ är viktigt, liksom en god datorvana. Du bör behärska svenska och engelska i både tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som innesäljare/ordermottagare är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på LKQ Atracco. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och vi hänvisar alla eventuella frågor kring tjänsten till dem.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://lkqatracco.com/se/ Arbetsplats
LKQ Atracco Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9526748