Innesäljare / Ordermottagare - Kväll, deltid (för dig som satsar på idro...
Athletic Work Nordic AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
Om jobbet
Mitt i en idrottssatsning? Söker du ett deltidsjobb som matchar träningen, kvällstiderna och din energi? Då är det här helt rätt roll för dig. Vi söker en social, serviceinriktad och ordningsam innesäljare/ordermottagare till ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag inom restauranggrossist. I den här rollen blir du navet mellan våra kunder och vårt lager - och ser till att rätt varor når rätt restaurang i rätt tid.
Du blir en del av ett team där tempo, lagkänsla och kundfokus är vardag. Perfekt för dig som trivs när det händer mycket och gillar att ligga steget före.
Din roll på planen
• Ta emot och registrera beställningar - snabbt, säkert och med bra känsla
- Ge service i toppklass när restaurangkunder behöver guidning
- Hålla koll på sortiment, ersättningsprodukter och vad som är i säsong
- Samspela med lager och chaufförer för att leveranserna ska sitta
- Bidra till ett positivt, effektivt och strukturerat kvällsflöde
Vi tror att du
• Har idrotten som en naturlig del av livet och gillar tempo, fokus och laganda
- Är social, kommunikativ och trygg i telefon
- Är noggrann, ordningsam och gillar att lösa problem
- Trivs med att vara kundens första kontakt och leverera service med både energi och lugn
- Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder
• Ett kvällsjobb på deltid - perfekt att kombinera med träning, plugg eller annat
- Ett team med hög energi och stark lagkänsla
- En arbetsmiljö där du får utveckla din "spelförståelse" inom service och kundkontakt
Ansök direkt - urval sker löpande.
Vilka är vi?
På Athletic Work förbereder vi våra konsulter för arbetsdagen som om det vore inför match, cup eller tävling. Vi tror på den tysta skolan som idrotten ger - disciplin, fokus, ansvar och lagkänsla - och vet att just de egenskaperna gör stor skillnad i arbetslivet.
Mer information hittar du på www.athleticwork.se
och på www.athleticwork.se/lediga-jobb
