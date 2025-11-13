Innesäljare/offert 27-33t kr fast lön.
Vi söker nu 2 säljare med ansvar för offerthantering samt allmän koordinering med fältpersonal.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och kräver god och bra säljvana i att hantera snabba avslut med kund men även längre bearbetning och uppföljning för avslut vid större order.
Vi är verksamma primärt inom värmepump med uteslutande villaägare som kundbas.
Vi är en certifierad installatör med över 10 års erfarenhet av fältarbete men sätter även mycket fokus på aktiv försäljning mot både nya och befintliga kunder.
Arbetet bedrivs från vårt kontor i Sundbyberg/ulvsunda. Arbetsplatsen har ett högt tempo med stor variation. Punktlighet och hög närvaro primeras. Då vi satsar expansivt så finns det även möjligheter för rätt person att växa.
Lön 27-33tkr beroende på meriter.
Anställning omgående.
