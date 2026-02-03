Innesäljare och kundservicemedarbetare Tage Rejmes Bil
2026-02-03
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där service, samarbete och tempo står i fokus?
Trivs du i ett högt tempo, gillar att arbeta tillsammans med andra och motiveras av att ge riktigt bra service? Är du dessutom bekväm med digitala verktyg och nyfiken på bilbranschen?
Tage Rejmes Bil utökar nu ytterligare och söker fler drivna medarbetare till sitt kundserviceteam i Norrköping.
Rollen innefattar både kundservice och sälj, där du hjälper kunder, identifierar behov och bidrar till försäljning - alltid med ett starkt kundfokus. Du blir en del av ett positivt och sammansvetsat team där engagemang och samarbete står i centrum.
Arbetstiden är förlagd dagtid på plats i Norrköping.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Poolia med start så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Kundkontakt och ärendehantering via samtal, chatt och mail.
• Proaktiv bearbetning via telefon där du kontaktar våra kunder för tidsbokning och erbjudande av våra tjänster.
• Bokning av verkstadsarbeten vilket innefattar service, reparationer och hjulskiften.
Du kommer till ett bolag som är under ständig digital utveckling och kommer ingå i ett sammansvetsat team som dagligen jobbar mot uppsatta mål med ett högt driv av kundnöjdhet och resultat.
Vem är du?
I kundserviceteamet behöver vi olika kompetenser där försäljning, service- och kvalitetsmedvetenhet, engagemang och samarbetsförmåga är viktiga delar. Vi söker dig som är social, driven och lyhörd i en rådgivande roll gentemot våra kunder. Som person är du tydlig och är lösningsorientering och du bidrar till teamet med kunskap och engagemang. Positiv inställning och attityd är en viktig del i arbetet då vi arbetar tillsammans och hjälps åt. Du har en förmåga att med enkelhet kunna navigera mellan olika digitala system.
Vi ser att du som söker har:
• Gymnasiekompetens
• God data- och systemvana
• Erfarenhet av service direkt mot kund, gärna från innesälj
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
