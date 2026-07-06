Innesäljare med VVS-kompetens till Rörpojkarna i Göteborg
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2026-07-06
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Gillar du att arbeta från insidan, men med driv, affärsfokus och beteenden som en utesäljare? Hos Rörpojkarna söker vi dig som vill äga dina affärer, utveckla kundrelationer och ta ett större ansvar än i en traditionell innesäljarroll.
Om rollen
Som innesäljare hos Rörpojkarna har du en central roll i affären och arbetar nära kunder, leverantörer och kollegor. Du driver affärer från förfrågan till leverans och kombinerar hög service med ett tydligt säljfokus.
Du arbetar främst mot kunder inom kommun, hotell, energieffektivisering samt mindre och medelstora installatörer, där du agerar rådgivande med höga krav på tillgänglighet och snabba leveranser. Arbetet omfattar ett brett sortiment av VVS-produkter och lösningar, där du hjälper kunder att hitta rätt utifrån behov.
Du blir en del av en mindre och familjär säljorganisation i Göteborg, där cirka sex personer jobbar tätt tillsammans. Här finns inga vassa gränser mellan inne och utesälj – alla är nära kunden och affären, och alla hjälps åt.
Rollen innebär ett helhetsansvar för affärerna – från offert och order till inköp och leverans, vilket ger en varierad vardag med stort eget ansvar. Du rapporterar direkt till Operativ Chef, vilket innebär korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och affär
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera order och kundförfrågningar – ofta med korta ledtider
• Ta fram offerter och följa upp dem hela vägen till affär
• Rådgivning kring produkter och smarta lösningar inom VVS
• Säkerställa leveranser och lösa problem när något inte går som planerat
• Arbeta aktivt med merförsäljning och utveckla befintliga kunder
• Ha löpande dialog med leverantörer kring pris, funktion och tillgänglighet
Om dig
Du har erfarenhet från VVS-branschen och trivs i en roll där det händer mycket och där du behöver ta ansvar.
Du är trygg i kunddialogen och ser varje kontakt som en möjlighet att skapa värde – inte bara leverera det som efterfrågas.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av VVS-produkter och/eller ett starkt tekniskt intresse
• Är van vid offert- och orderarbete
• Har arbetat i affärssystem (gärna Navision eller liknande) samt goda kunskaper i Excel
• Drivs av att göra affärer och utveckla kundrelationer
• Arbetar strukturerat, noggrant och lösningsorienterat
• Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera ärenden parallellt
• Innehar B-körkort
Om Rörpojkarna
Rörpojkarna är en etablerad VVS-grossist med rötter från 1956 och en stark position i Göteborgsregionen. Bolaget bygger sin affär på hög tillgänglighet, snabba leveranser och personlig service.
Med ett lager på cirka 18 000 artiklar – ofta sådant andra saknar, kan Rörpojkarna snabbt hjälpa kunder att hålla sina projekt igång och undvika kostsamma stopp.
Verksamheten har en stark lokal närvaro med huvudlager i Göteborg och leveranser med egna chaufförer, samtidigt som man levererar till hela Sverige samt projekt i Danmark, Norge och Finland.
Affären är tydligt relationsdriven och nischad mot ROT-segmentet, kommun, hotell och energieffektivisering, där kombinationen av brett sortiment, snabb respons och teknisk rådgivning skapar ett starkt kunderbjudande.
Övrig information
• Placering: Västra Frölunda (Göteborg)
• Arbetstid: 07.00–16.00
• Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Rörpojkarna med Lernia Professionals. All återkoppling sker via ansvarig rekryteringskonsult Kristin Selander.
På grund av semestertider kan samtliga kandidater förvänta sig återkoppling från och med vecka 32.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: kristin.selander@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8021552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9993493