Innesäljare med fokus på offentlig upphandling
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2025-10-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
Swed Handling är en kemikaliedistributör med huvudkontor och lager i Norrköping, kontor och lager i Gävle, kontor och lager i Björketorp, samt försäljningskontor i Malmö. Swed Handling grundades 1994 av Tommy Andersson, numera är vi en del av Telko Group Oy. Swedhandling - Sveriges ledande kemikaliedistributör Verksamheten utgörs av försäljning av flytande och fasta kemikalier till bland annat industri, kommun och landsting samt färggross. Företagspolicyn är att leverera rätt produkter, i rätt tid med hög servicegrad och hög flexibilitet. I företaget finns även dotterbolaget Kemiverken i Skänninge. Arbetsuppgifter
I den här rollen får du en central funktion i att bevaka och hantera offentliga upphandlingar, där du ansvarar för att driva processen från bevakning till inlämning av anbud. Du fungerar som en viktig länk mellan olika interna avdelningar och externa kunder, och säkerställer att anbud och avtal hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. Rollen kräver både administrativ noggrannhet och ett proaktivt arbetssätt.
I ditt dagliga arbete kommer du bland annat att:
Bevaka och analysera aktuella upphandlingar via olika databaser
Samla in och samordna information inför anbudsinlämning
Projektleda och följa upp anbudsarbetet samt säkerställa korrekt dokumentation
Föreslå förbättringar av processer och anbudsmallar för ökad effektivitet
Kommunicera och samarbeta med interna team för att samla in nödvändig information
Säkerställa att avtal efterlevs och följs upp inom organisationen Profil
I den här rollen arbetar du nära försäljningen med särskilt fokus på den offentliga sektorn. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team där samarbete, struktur och noggrannhet är avgörande. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med upphandlingar - gärna inom försäljning, inköp eller administration - och som trivs med att ta ansvar för koordinerande och administrativa uppgifter. Du är självgående men uppskattar också nära samarbete. Att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift på svenska är en självklarhet, liksom att du är trygg i digitala system och gärna har arbetat med upphandlingsverktyg.
Dina egenskaper och kvalifikationer:
Erfarenhet av offentlig upphandling, gärna från försäljning, inköp eller administration
Strukturerad och noggrann med god förmåga att planera och prioritera
Självständig men också en lagspelare som kommunicerar väl.
Flytande svenska i tal och skrift, vana vid formella dokument
God datorvana och gärna erfarenhet av upphandlingssystem.
Ansökningsförfarande
Swed Handling samarbetar med Skill i denna rekryteringsprocess. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag på deltid under ett år, med en omfattning på tre arbetsdagar per vecka. Urvalsprocessen kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista datum.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Engdahl, johanna.engdahl@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Johanna Engdahl johanna.engdahl@skill.se Jobbnummer
9574244