Innesäljare med fokus på kundbokning till H&K Entreprenad AB
H & K Entreprenad AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-16
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Prestationsdriven roll med fast lön och provision utan tak
H&K Entreprenad AB växer och söker nu fler drivna innesäljare med fokus på kundbokning.Till vårt kontor på Östermalm.
Vi söker dig som gillar kundkontakt, högt tempo och tydliga mål. Hos oss blir du en viktig del av företagets försäljning där din uppgift är att skapa kontakt med potentiella kunder och boka kvalitativa möten åt våra rådgivare.
Det här är en roll för dig som är kommunikativ, målmedveten och motiveras av att prestera i ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som innesäljare arbetar du med att kontakta potentiella kunder via telefon och boka möten åt företagets rådgivare. Du arbetar mot tydliga mål tillsammans med ett team som präglas av energi, utveckling och resultatfokus.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Fast grundlön + prestationsbaserad provision utan tak
Goda möjligheter att påverka din egen inkomst
Introduktion och löpande coachning
Ett ambitiöst team med hög energi
Modern arbetsmiljö och tydliga arbetsprocesser
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Vi söker dig som
Är social och trygg i kontakt med människor
Har driv och gillar att arbeta mot mål
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo
Talar svenska flytande
Erfarenhet inom kundkontakt, mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav.
Om H&K Entreprenad AB
H&K Entreprenad AB är ett växande företag med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar målmedvetet och söker nu fler engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Via e-post
E-post: senay@hkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9966061