Innesäljare med fokus på inköp och kundservice
2025-11-03
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Vi på Infinity IT Consulting AB söker en engagerad och strukturerad innesäljare med ansvar för inköp, orderflöden och kundservice till vår kund i Stockholm. Här får du en central roll i försäljningsavdelningen, där du stärker kundrelationer och bidrar till effektiva interna processer. Tjänsten erbjuder dessutom en möjlighet att på sikt utvecklas inom företaget och växa mot en teamledarroll. Efter sex månader finns det goda möjligheter till fast anställning direkt hos vår kund, vilket gör detta till en perfekt chans för dig som vill etablera dig långsiktigt.
Om rollen
Som innesäljare ansvarar du för viktiga uppgifter inom inköp, orderflöden och kundservice. Du säkerställer smidiga kundorder och hög kundnöjdhet, samt deltar aktivt i ett kommande ERP-byte, vilket ger dig möjlighet att påverka och förbättra arbetsprocesser.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Orderläggning av försäljnings- och inköpsorder i system som Fortnox och Webmercs.
Inköp enligt befintliga avtal och matchning av leverantörsfakturor.
Uppföljning av leverantörs- och tillverkaravtal samt hantering av kickbacksystem.
Stöd till projektledare och säljare i större kundprojekt.
Ansvar för systemförvaltning i Webmercs och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administration, planering och prioritering.
Förstår vikten av kundnöjdhet och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs i en dynamisk miljö.
Har tidigare erfarenhet av innesälj, orderhantering eller inköp (meriterande).
Infinity IT Consulting AB är ett konsultföretag inom IT och Management med stark företagskultur och teamkänsla. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetarnas välmående står i fokus. Våra kunder finns i hela Skandinavien, inom branscher som telekom, verkstadsindustri och retail.Så ansöker du
Startdatum är omgående, därför sker intervjuer löpande. Skicka in din ansök redan idag!
Vid frågor om tjänsten, tveka inte att kontakta klara.olsson@infinityitc.se
