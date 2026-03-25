Innesäljare med fokus mot Befintliga kunder
2026-03-25
Vi letar efter engagerade innesäljare som vill växa i en roll där fokus ligger på befintliga kunder och att utveckla affärer genom merförsäljning!
Du arbetar med redan etablerade relationer och får möjlighet att maximera både kundnytta och resultat. Perfekt för dig som vill jobba strategiskt med försäljning utan kalla samtal.
Vi söker dig som:
Drivs av att prestera och nå högt uppsatta mål
Har ett starkt eget driv och tar initiativ
Tycker om att skapa och vårda kundrelationer
Har god kommunikativ förmåga och inger förtroende
Vill fortsätta utvecklas inom försäljning
Minst 1 års erfarenhet av aktiv försäljning
Bakgrund inom telefonförsäljning eller liknande roll
Flytande svenska i tal och skrift
God datorvana
Vi erbjuder:
En roll där du jobbar med befintlig kundbas
Fast lön i kombination med provision
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Ett stöttande team och introduktion
Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9819569