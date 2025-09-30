Innesäljare Mark & VA till Dahl Västerås
Vill du arbeta i en relationsdriven bransch som andas personlig service, försäljning och framåtanda? Vår vision är att vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande i Sverige.
Vi på Dahl letar nu efter vår nya innesäljare inom specialistområde VA. Du välkomnas till ett härligt team som med stort engagemang arbetar för att ge våra kunder professionell vägledning och personlig service i toppklass. Dahl är ett handelsbolag vilket innebär att inköp, försäljning och logistik är vår kärnverksamhet. Vi har över 100 års branscherfarenhet och ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain.
Om rollen
Som innesäljare präglas dina dagar av samtal med såväl kunder, kollegor som med leverantörer. Du ges också utlopp för dina administrativa färdigheter då vi arbetar i bland annat Excel, Salesforce och affärssystemet M3.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utveckla kundrelationer och arbeta aktivt/ proaktivt med merförsäljning
• Ordermottagning
• Uppföljning av offerter och prisfrågor
Varför arbeta hos oss?
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare! Hos oss arbetar en fantastisk laguppställning av duktiga, engagerade medarbetare med servicekänsla ut i fingerspetsarna. Vi vet att en positiv arbetsplats där alla kan vara sig själva, utvecklas och trivas är A och O för vår framgång och för att våra kunder ska välja oss! Att jobba inom Dahl innebär variation och en möjlighet att vara en del av det stora bolagets trygghet samtidigt som du upplever entreprenörsandan av det lilla bolaget. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål där alla är med och gör skillnad. Säkerhet är vår högsta prioritet och vi arbetar tillsammans varje dag för en hälsosam och säker arbetsmiljö.
Vi erbjuder bland annat kollektivavtal, friskvård, unika personalrabatter och möjlighet till fördelaktigt aktiesparande.
Matchar vi varandra?
Du motiveras av att arbeta med försäljning och mål. Du har en positiv inställning, är noggrann och gillar att hitta lösningar. Du tycker det är roligt att skapa långsiktiga relationer. Dina personliga egenskaper är viktigast för att trivas i rollen och vi tror att följande stämmer in på dig:
• Serviceinriktad
• Datorvana
• Flytande i svenska samt bekväm med engelska
• Positivt med erfarenhet från VA-branschen
Avslutningsvis
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort Västerås.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 29/10.
Vi tar enbart emot ansökningar via ansökningsformuläret.
Inför anställning hos Dahl kan drogtest och bakgrundskontroll bli aktuellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Dahl är ett handelsbolag som arbetar med inköp, försäljning och logistik. Vi tillgodoser marknadens behov av produkter inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Vi ingår i Saint-Gobain Distribution Sweden som ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahl Sverige AB
(org.nr 556287-0229), https://sgdsgruppen.se/ Arbetsplats
Sgds Gruppen Kontakt
Försäljningschef
Niclas Johansson Niclas.johansson@dahl.se Jobbnummer
9533212