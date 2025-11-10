Innesäljare/Lagerarbetare Södertälje
Lundagrossisten grundades år 1977 och bedriver B2B-försäljning av artiklar inom värme, vatten och sanitet. Vi är idag en av Sveriges ledande VVS-grossister med en årlig omsättning på över 1,7 miljarder kronor och 220 medarbetare. Våra kunder är uteslutande professionella rörinstallatörer med ett stort och kontinuerligt materialbehov. Vi finns representerade från Malmö i söder till Gävle i norr, genom våra 21 fullstorterade hämtlager med över 16 000 lagerlagda artiklar. Vi är just nu inne i en expansiv fas och har därför ett stort rekryteringsbehov.
Ett omväxlande jobb hos en trygg och långsiktig arbetsgivare!
På Lundagrossisten lär du dig en bransch, ett företag och ett yrke från grunden, där praktiskt arbete varvas med interna utbildningar inom bland annat VVS, försäljning och vårt affärssystem. Som Innesäljare/Lagerarbetare/Chaufför förväntas du ge kompetent och trevlig service till våra besökande kunder och administrera deras order, men arbetar även med samtligt förekommande lagersysslor såsom orderplock, inleveranser samt utkörningar av material med B-lastbil.
Tjänsten är en heltidstjänst och innebär goda utvecklingsmöjligheter, då Lundagrossistens policy är att internrekrytera till befattningar inom inköp, marknad, IT, utesälj och platschefsansvar. Vi eftersträvar långsiktiga arbetsrelationer och är stolta över att kunna säga att vi sedan starten 1977 aldrig har varslat eller permitterat någon medarbetare!
Relevanta egenskaper och förkunskaper
VVS-kunskaper är initialt inte ett krav, men du ska däremot vara motiverad att tillgodogöra dig dessa kunskaper i arbetet och via våra interna utbildningar. Som medarbetare på Lundagrossisten krävs det att du har ett strukturerat arbetssätt och tycker om att jobba i ett effektivt tempo och med många kontakter. Egenskaper som är relevanta är engagemang, flexibilitet, prestigelöshet samt en god känsla för service och försäljning. Vi ser gärna att du har ett intresse av teknik, bygg eller mekanik.
Omfattning Heltid
Anställningsform Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Ingångslönen baseras på tidigare, relevant erfarenhet. Vår målsättning är att samtliga nya medarbetare ska ha uppnått kunskapsnivån och kompetensen som teknisk säljare inom två års arbete och därmed erhålla en månadslön om 36 000 kronor. Därefter sker en individbaserad löneutveckling, som baseras på din ansvarskänsla och prestation i arbetet.
B-körkort är inte ett krav vid ansökningstillfället, men skall innehas inom 6 månader från anställning.
