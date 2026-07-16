Innesäljare/Kundrådgivare - finsktalande
Olssons i Ellös AB / Säljarjobb / Orust Visa alla säljarjobb i Orust
2026-07-16
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
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Vill du ha kul på jobbet och växa i ett framgångsrikt företag? Vi söker nu fler engagerade kollegor till vårt innesäljteam!
OM DIG
Vi tror att du är en person som är nyfiken och vill förstå helheten, som uppskattar att arbeta nära både kollegor och kunder. Du är social och ansvarstagande och trivs i en vardag där tempot kan variera.
Hos oss är det viktigt att du vill utvecklas och lära dig nytt – vi värdesätter människor som är engagerade och som gärna delar med sig av sin kunskap. Du tycker om att ha kontakt med kunder, gärna över telefon, och ser varje samtal som en möjlighet att skapa förtroende.
Vi söker dig som:
Framför allt kan flytande svenska och finska i tal och skrift
Har teknisk kompetens och intresse relaterat till fordonsbranschen
Gärna är intresserad av att skruva med till exempel motorer, maskiner, traktorer, lastbilar, personbilar
Gärna har tidigare erfarenhet av kundkontakt – du vet hur viktigt det är att möta människor med service och engagemang
OM TEAMET OCH TJÄNSTEN
Vårt innesäljteam består av 18 engagerade säljare med olika bakgrunder och ett gemensamt intresse för maskiner och teknik. Tillsammans med vår kundserviceavdelning säkerställer vi en smidig köpprocess och hög kundnöjdhet.
Som innesäljare blir du en del av en arbetsmiljö som präglas av samarbete, teknisk kompetens och arbetsglädje – med goda möjligheter att utvecklas och göra skillnad för våra kunder.
Våra kunder är både verkstäder och aktörer inom entreprenad, marint, traktor och jordbruk. Du kommer att arbeta med hela vårt produktsortiment och främst mot våra finsktalande kunder.
Vi har idag 2 stycken finsktalande kollegor så du kommer bli en viktigt del av "Team Finland".
Du kommer främst att arbeta med:
Inkommande orderhantering via e-handel och telefon
Att guida och stötta kunder i deras köp, från sortimentsfrågor till användning av vår e-handel
Att ge teknisk support och rådgivning inom alla våra produktgrupper
Bistå i frågor som rör den finska marknaden och affären
Vi värdesätter att vara pålitliga och kunniga och att alltid erbjuda en genuin service. Vi eftersträvar långsiktiga resultat och att ha roligt tillsammans på jobbet. Det är viktigt för oss att du besitter och delar dessa egenskaper med oss. Entreprenörs-andan i Olsson Parts har funnits med sedan starten 1957. En tydlig målsättning har alltid varit att sätta människor främst — oavsett om det är medarbetare, kunder eller leverantörer.
ANSÖKAN
Vi välkomnar alla kvalificerade sökande och ser även gärna kvinnliga kandidater för att skapa ett ännu mer dynamiskt och kreativt team. Urval och intervjuer sker löpande, dock senast den 31 augusti 2026. Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av ett företag med hjärta, framåtanda och få riktigt bra stämning på köpet!
Varmt välkommen med din ansökan!
/Olsson Parts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via länken https://careers.olssonparts.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olssons i Ellös AB
(org.nr 556617-0154), https://olssonparts.com
Slätthultsvägen 12 (visa karta
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474 31 ELLÖS Jobbnummer
10004005