Innesäljare/Junior rådgivare sakförsäkring lantbruk
2025-12-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Härnösand
Vill du vara med och skapa trygghet för lantbrukare - och samtidigt utvecklas i en rådgivande och säljande roll?
Som innesäljare/junior rådgivare inom sakförsäkring för lantbruk arbetar du med fullt fokus på att ge våra kunder bästa möjliga service och rådgivning. Varje dag möter du deltidslantbrukare, gårdsförsäkringskunder och produktionlantbrukare, både via telefon och vid kundbesök. Du tar själv initiativ till att kontakta nya och befintliga kunder, lyssnar in deras behov och erbjuder skräddarsydda lösningar inom sakförsäkring.
Genom att bemöta varje kund professionellt och engagerat identifierar du affärsmöjligheter, presenterar attraktiva försäkringslösningar och skapar värde i varje kontakt. Ditt mål är att överträffa kundernas förväntningar, bygga långsiktiga relationer och bidra till ökad kundnöjdhet - alltid med lantbrukarens bästa i fokus.
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och kunnigt team, där vi tillsammans arbetar för att nå våra mål och utveckla verksamheten. Du får en trygg och inspirerande arbetsplats med hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas och växa i din roll.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för försäljning och rådgivning, och som drivs av att skapa värde för våra kunder. Du är självgående och målmedveten, och trivs med att ta egna initiativ för att nå resultat. Med din positiva energi och ditt proaktiva arbetssätt bygger du starka och långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor.
Vi ser gärna att du har:
- Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot lantbruk
- Erfarenhet av kundservice, försäljning eller rådgivning
- Intresse och gärna erfarenhet av lantbrukssektorn och/eller sakförsäkring
- God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
- B-körkort
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en utvecklande roll där du har möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid. Du blir en del av ett engagerat och stöttande team, där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet och mervärde för våra kunder. Vi erbjuder dig en arbetsplats med stort kundfokus och stark teamkänsla, där du får möjlighet att arbeta både på kontoret och ute hos kund.
Tjänsten är på heltid och placerad på något av våra kontor i Västernorrland. Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om tjänsten, kontakta gärna:
Försäljningschef Företag Försäkring Peter Hedlund, peter.hedlund@lfy.se
Facklig representant Andreas Westin, Andreas.Westin@lfy.se
Välkommen till LF Västernorrland - vi är ett lokalt kundägt bolag. Här blir du en del av en stark positiv kraft i vårt lokalsamhälle där du får utvecklas både inom ditt yrke och som människa.
Vår filosofi är enkel - vi ägs av våra kunder och vi vill finnas nära dem och förstå deras behov. Vi erbjuder ekonomiska trygghetslösningar med tjänster kring bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Våra kontor finns i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik och vi är ca 140 medarbetare. Vår vision är att skapa en enklare och tryggare vardag, nära människor och företag i Västernorrland. Tillsammans med våra kollegor i de övriga 22 länsförsäkringsbolagen bildar vi en rikstäckande bolagsgrupp med ett av Sveriges starkaste varumärken.
Vår vardag präglas av samarbete, gemenskap och glädje. Men det finns också något annat som genomsyrar hur vi tänker och agerar. Eftersom vi ägs av våra kunder har vi aldrig några kortsiktiga vinstintressen, utan har alltid våra kunders långsiktiga bästa som enda mål. Vi tror helt enkelt på det vi gör och är måna om att du som jobbar hos oss ska trivas och utvecklas. Här får du tillgång till alla resurser som du kan förvänta dig av en nytänkande och omtänksam arbetsgivare. Dessutom får du dagligen jobba med att göra skillnad för Västernorrlänningar och för vårt lokalsamhälle!
Vill du bli en av oss? Då kommer du till ett bolag som har hjärtat hos sina kunder och en stark strävan efter att erbjuda marknadens bästa helhetslösningar! Som medarbetare hos oss får du möjlighet att växa i en inkluderande och affärsorienterad kultur. Våra rötter går långt tillbaka i tiden men vårt fokus är framåt. Ersättning
