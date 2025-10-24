Innesäljare inom städ, flytt och trädgårdsskötsel- möjlighet till hemarbete
Swedzim Städ och Hemservice AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Swedzim Städ och Hemservice AB i Stockholm
Vi söker en innesäljare som vill arbeta med att kontakta både privatpersoner och företag för att erbjuda våra tjänster inom städ, flytt och trädgårdsskötsel.
Du blir en viktig del av vårt säljteam och får möjlighet att påverka din egen utveckling och inkomst.
Som säljare hos oss kommer du att:
Kontakta nya kunder via telefon och följa upp inkommande leads
Presentera och sälja våra tjänster inom städ, flytt och trädgårdsskötsel
Skapa och vårda långsiktiga kundrelationer
Arbeta aktivt med att hitta nya affärsmöjligheter och bidra till företagets tillväxt
Vi söker dig som:
Trivs med att prata med människor och har lätt för att skapa förtroende.
Erfarenhet av försäljning via telefon, innesälj eller kundservice eller liknande.
Är självgående, målinriktad och motiveras av att nå resultat.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Har datorvana.
Har du rätt driv och vilja, hjälper vi dig att växa in i rollen - erfarenhet är ett plus, men din inställning är viktigast!
Vi erbjuder
Provisionsbaserad lön - du har möjlighet att påverka din inkomst
Under en inledande provperiod arbetar du på vårt kontor i Vällingby (vardagar kl. 09.00-13.00 eller kl.10.00 till 14.00) för att lära dig arbetet och rutinerna.
När du känner dig trygg i rollen och kan arbeta självgående finns möjlighet att fortsätta arbetet hemifrån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: kundtjanst@swedzim.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare/Innesäljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedzim Städ och Hemservice AB
(org.nr 556869-5018)
Grimstagatan 219
162 58 VÄLLINGBY Arbetsplats
Swedzim Städ & HemService AB Jobbnummer
9574209