Innesäljare inom investering & kapitalförmedling
2025-10-09
Vill du utvecklas inom försäljning & finans och hjälpa svenska tillväxtbolag växa mot börsen?
Stenvik & Partners är ett växande företag inom aktieförsäljning och kapitalanskaffning. Vi samarbetar med noggrant utvalda tillväxtbolag och hjälper dem att resa kapital inför börsnoteringar (IPO:er). Genom att erbjuda attraktiva investeringscase till privata investerare är vi med och bidrar till deras framgångsrika resa mot börsen. Vi söker nu fler drivna säljare som vill vara en del av en spännande tillväxtresa - både för våra kunder och för dig själv.
Vad du kommer att göra:
Ringa investerare och väcka intresset för spännande investeringsmöjligheter
Boka och hålla digitala möten
Följa upp leads och ta affärer i mål
Jobba med beprövade säljmanus, system och coachning
Bygga relationer med återkommande investerare
Vi söker dig som:
Är hungrig på framgång
Har erfarenhet av försäljning - eller rätt inställning och vilja att lära sig
Är orädd, måldriven och gillar utmaningar
Kan kommunicera tydligt och övertygande
Har du tidigare erfarenhet inom försäljning t.ex. telefonförsäljning, eller B2B så är det ett stort plus
Vad du får:
Provisionsbaserad lön utan tak - tjäna vad du är värd
Möjlighet till heltid eller som konsult
Möjlighet att lära dig mer om investeringar, aktiemarknaden och finansbranschen
Säljutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling
Direkt inblick i hur kapitalresning och börsnoteringar (IPO:er) fungerar
Chansen att bygga nätverk i finansvärlden med entreprenörer och investerare
Plats & arbetstider
