Innesäljare inom Employer Branding & HR Tech
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Innesäljare inom Employer Branding & HR Tech
Talent & Partner AB söker en relationsskapande Innesäljare till en kund inom Employer Branding och HR Tech.
Om rollen:
Du kommer att arbeta med att kontakta företag som vill stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera nya talanger. Försäljningen sker över telefon och digitala möten, där du fungerar som rådgivare och affärspartner till kunderna.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta beslutsfattare inom HR och kommunikation.
Presentera innovativa lösningar för employer branding.
Följa upp leads, boka möten och driva affärer i mål.
Arbeta proaktivt mot både nya och befintliga kunder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning eller kundkontakt, gärna B2B.
Är kommunikativ, affärsmässig och trivs i dialog med kunder.
Har en positiv inställning och gillar att jobba mot mål.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med fast lön + provision.
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo.
Stora utvecklingsmöjligheter inom sälj och kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan till work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563516