Innesäljare inom B2B sökes till Elbutik!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Järfälla
2026-06-23


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Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige

Vill du bli en central del av ett växande team där du arbetar nära elektriker och elinstallatörer, både i butik och via telefon? Då har vi en tjänst för dig!

Som Innesäljare B2B arbetar du direkt mot elektriker och elinstallatörer, både privatkunder och företagskunder. Du blir ofta kundens första kontakt i butiken och ansvarar för att skapa en positiv upplevelse och långsiktig relation.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Offertarbete – ta fram offerter och följa upp affärer
Kundrådgivning – vägleda kunder i val av material och lösningar
Orderhantering och administration i Visma
Relationsbyggande – både i butik och via telefon
Stötta butiksteamet vid behov

Du sitter på kontoret men rör dig även ute i butiken där många kundmöten sker.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd av Elbutik men vi på StudentConsulting sköter själva rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid där arbetstiderna är 7-16, och förväntas starta upp så snart vi funnit rätt kandidat. Du arbetar på kontoret och i butiken, i nära kontakt med både kunder och kollegor.
DETTA SÖKER VI
Elektrikerbakgrund med minst 3 års erfarenhet, eller
Innesäljare inom el/material med minst 2 års erfarenhet

Det är viktigt att du har elkunskap och materialkännedom.
Flytande svenska och god engelska
Grundläggande Excel-kunskaper

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina personliga egenskaper
Ordningssam och noggrann
Social och relationsskapande – du gillar att prata med kunder
Flexibel och trivs i en roll med både butik och kontor
Strukturerad och duktig på dokumentation
Ansvarstagande – du ser till att saker blir rätt från början

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nettovägen 4 (visa karta)
175 41  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Julia Edholm
julia.edholm@studentconsulting.com

Jobbnummer
9975002

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