Innesäljare för Uterum och Inglasningar i Forserum
2026-04-23
Vill du arbeta i ett etablerat företag med hög kvalitet, lång erfarenhet och stark kundfokus? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad Innesäljare till Expodul Uterum i Forserum.
Expodul Uterum
Expodul Uterum har över 30 års erfarenhet av att tillverka uterum, verandor och glaspartier. Vi skapar skräddarsydda lösningar som förlänger hemmets säsonger, höjer livskvaliteten och stärker kopplingen mellan inne och ute. Kvalitet, funktion och kundanpassning är kärnan i allt vi gör.
Tjänsten
Som Innesäljare har du en central roll i den dagliga kontakten med både återförsäljare och slutkunder. Du är ofta kundens första kontakt med Expodul och ansvarar för att guida kunden genom hela processen - från förfrågan till färdig order och leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Mottagande och hantering av kundförfrågningar
• Rådgivande försäljning och orderläggning
• Offerter, orderadministration och leveransplanering
• Löpande kundkontakt och uppföljning
• Hantering av reklamationer och avvikelser enligt företagets rutiner
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad, med ett tydligt kundfokus och affärstänk. Du trivs i en roll med många kontaktytor och uppskattar att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av innesälj, kundservice eller administration
• Har ett tekniskt intresse och lätt för att sätta dig in i produkter och processer
• Är noggrann, ansvarstagande och kommunikativ
• Klarar av att hantera flera ärenden parallellt och arbeta mot deadlines
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• God datavana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem samt administrativa och kundrelaterade system
Meriterande:
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Erfarenhet av att arbeta i offert- och/eller ritningsprogram
Om anställningen
• Anställningsform: Heltid
• Start: Omgående
• Provanställning: 6 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Skicka din ansökan via mejl. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
E-post: hr@expodul.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expodul Inredningar AB
(org.nr 556200-4142), https://www.expoduluterum.se/
Sörbyvägen 7 (visa karta
)
571 78 FORSERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR & Verksamhetssamordnare
Leanita Putri leanita.putri@expodul.se 0380377139 Jobbnummer
9871751