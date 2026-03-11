Innesäljare för Telia på Diamax Business Group!
2026-03-11
2026-03-11
Om Diamax
Diamax är ett norrländskt företag - vilket vi sätter stort värde i. Vi är trygga, genuina och rejäla och är dessutom bra på att prata för oss. Vi har funnits sedan 2011 och har sedan starten varit ett företag med familjär sammanhållning där vi sätter stort fokus på individuell utveckling och långsiktighet med alla anställda. Vi jobbar med välkända uppdragsgivare i en mängd olika branscher där vi jobbar med allt från förlag, el och telekom.
Om Uppdraget
Vi jobbar som återförsäljare åt några av Sveriges starkaste varumärken inom telekombranschen. Vi jobbar både med försäljning mot privatpersoner och företag samt mötesbokning för flertalet nationellt starka varumärken, vilket ger en direkt trygghet för dig och kunden. Oavsett din tidigare erfarenhet så kommer du få en gedigen utbildning inom sälj där du får varva teori och praktik samtidigt som du får en bred erfarenhet av att sälja olika produkter och tjänster över telefon. Hos Diamax blir man aldrig lämnad vind för våg utan vi finns med dig hela tiden!
Du kommer under hela din anställning att få coachning, feedback och vidareutbildning dagligen. Hos oss är det alltid nära till nästa steg i karriären då vi för den karriärsugne erbjuder en bred portfölj av projekt med varierande komplexitet och rekryteringar till ledande befattningar sker alltid internt hos oss. Din utveckling är vår framgång!
Vad vi söker
För oss är det viktiga inte vad du har för erfarenheter utan hur du är som person. Vi söker personer som de kommande åren vill skaffa sig en bred förståelse för försäljning och som värdesätter utveckling och gemenskap. Vi tror att egenskaper som stämmer in på dig är öppenhet, driv och nyfikenhet. Vi tror att du är motiverad att lära dig försäljning och förstår sambandet mellan ansträngning och framgång. Du vill arbeta på ett företag där vi har roligt tillsammans och stöttar varandra till utveckling och måluppfyllnad. Det enda förkunskapskrav vi egentligen har är att du behärskar det svenska språket mycket väl i både tal och skrift, men har du tidigare erfarenhet av telemarketing är det så klart mediterande.
Vi söker dig Som kommer kunna jobba från våra nya lokaler i Mörby centrum. Därifrån kommer du jobba med fantastiska kollegor och en mycket kompetent och stöttande kontorschef.
Vad vi erbjuder
Vi tar jobbet på allvar, men mellan samtalen prioriterar vi att skratta, umgås och att dricka stora mängder kaffe. En och annan kaka återfinns också i fikarummet. Den som inte har bråttom hem får gärna hänga med ut på en after work med kollegorna.
Så om du tror att du passar hos oss så erbjuder vi dig:
• Stimulerande arbete i fantastisk arbetsgrupp
• Delaktighet och gemenskap
• Ett utvecklingsprogram som sträcker sig under hela din anställning där rätt person har goda möjligheter att avancera inom företaget.
• Självklarheter som att du som anställd har en fast lön med ett utarbetat bonussystem
• Friskvårdsbidrag
• Sveriges absolut bästa arbetskollegor
Anställningen är i första hand på heltid. Jobbet startar 21/4-2026 arbetstider är Måndag till Fredag mellan 09:00-18.00.
Ansök så snart som möjligt, vi kommer att hålla intervjuer löpande.
För att vi ska gå vidare med din ansökan är det viktigt att du både skickar med personligt brev och CV.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på rekrytering@diamax.se
