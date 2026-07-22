Innesäljare för operatören Tre - Malmö, Lilla Torg
Msapp AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-22
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Vi växer – vill du växa med oss?
Tellsome är ett snabbväxande försäljningsbolag och stolt partner till en av Sveriges ledande mobiloperatörer – Tre.
Nu söker vi fler drivna säljare till vårt moderna kontor på Lilla Torg i Malmö, mitt i stadens hjärta. Hos oss får du en tydlig karriärväg, kontinuerlig coachning och möjligheten att påverka din egen lön – varje dag.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och bygger snabbt förtroende.
Är resultatinriktad och motiveras av att påverka din egen inkomst.
Har en tävlingsinstinkt och gillar att prestera.
Tar egna initiativ och arbetar självständigt.
Är punktlig och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta tillsammans med engagerade kollegor på kontoret.
Tidigare säljerfarenhet är meriterande – men inget krav. Vi utbildar dig från grunden och ger dig all produktkunskap, säljutbildning och coachning du behöver för att lyckas.
Din karriär hos oss
Hos Tellsome finns tydliga utvecklingsmöjligheter.
Steg 1 Nykundsförsäljning (B2C)
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Steg 2 Befintlig kund (B2C)
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Steg 3 Ledarskap
Hos oss är det din prestation som avgör hur snabbt du utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som innesäljare kommer du att:
Kontakta privatkunder via telefon.
Hjälpa kunder att hitta rätt mobil- och bredbandslösningar.
Presentera aktuella kampanjer och erbjudanden från Tre.
Arbeta i moderna säljsystem som Dialer och Retailer.
Vara en del av ett team med daglig coachning, uppföljning och utveckling.
Du får en gedigen introduktion och arbetar utifrån beprövade säljprocesser som hjälper dig att lyckas.
Vi erbjuder
✅ Heltidsanställning (100 %)
✅ 6 månaders provanställning som övergår till tillsvidareanställning
✅ Arbetstid: Måndag–fredag 09.00–17.00 ✅ Trygg garantilön
✅ Provision utan tak – din prestation avgör din lön
✅ Grundutbildning inom försäljning och produktkunskap
✅ Löpande bonusar, säljtävlingar och andra belöningar
✅ Ungt och engagerat team med högt tempo, stark gemenskap och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas
✅ Modernt kontor på Lilla Torg i Malmö med närhet till restauranger, caféer och kollektivtrafik
✅ Tydliga utvecklingsmöjligheter – alla våra nuvarande ledare började sin resa som säljare hos oss
Rekryteringsprocess
Vi går igenom din ansökan.
Telefonintervju.
Personlig intervju på vårt kontor i Malmö.
Anställningsbesked.
Introduktion och utbildning.
Redo att ta nästa steg?
Vill du arbeta i ett företag där din utveckling, prestation och ambition står i centrum?
Hos Tellsome får du möjligheten att bygga en långsiktig karriär, utvecklas som säljare och arbeta tillsammans med ett team som drivs av höga mål, gemenskap och framgång.
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109635-2112183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Msapp AB
(org.nr 559157-6474), https://www.tellsome.se
Gråbrödersgatan 6 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Arbetsplats
Tellsome Jobbnummer
10009504