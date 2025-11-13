Innesäljare EU-marknad till Nordic pouch
2025-11-13
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Nordiska Bemanningsgruppen söker nu, på uppdrag av Nordicpouch, flera innesäljare till deras kontor i Göteborg. Tjänsterna är direktrekryteringar, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Nordicpouch
Vad innebär rollen
Som innesäljare är du en nyckelperson i Nordicpouch expansion på den europeiska marknaden. Du arbetar med försäljning, bygger relationer och är alltid på jakt efter nya affärsmöjligheter. Rollen är internationell och innebär daglig kontakt med kunder i flera länder.
• Skapa och utveckla relationer med kunder över hela EU.
• Driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslut.
• Jobba aktivt mot e-handelssegmentet och analysera nya marknader.
• Samarbeta nära med teamet i Göteborg för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken, kommunikativ och gillar att vinna affärer.
• Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna internationellt.
• Van att arbeta digitalt och med intresse för e-handel.
• Flytande engelska, fler språk är meriterande.
• Självgående, målinriktad och trivs i en snabb miljö.
Anställningen
Hela rekryteringsprocessen hanteras av Nordiska Bemanningsgruppen, men anställningen sker direkt hos Nordicpouch. Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader, med ambition till en tillsvidareanställning
Du erbjuds en konkurrenskraftig grundlön kombinerad med attraktiva provisionsmöjligheter vid uppnådda försäljningsmål - en modell som ger dig både trygghet och goda chanser att påverka din egen inkomst.
Som fältsäljare/innesäljare får du dessutom tillgång till de verktyg och resurser som krävs för att lyckas i rollen, tillsammans med ett starkt team och en arbetsmiljö som präglas av energi, entreprenörsanda och korta beslutsvägar.Om företaget
Om Nordiska Bemanningsgruppen
Vi på Nordiska Bemanningsgruppen hjälper företag att hitta rätt kompetens och människor att hitta sitt nästa steg i karriären. Genom nära samarbeten med våra kunder matchar vi rätt person till rätt tjänst - alltid med fokus på långsiktighet och utveckling.
I det här uppdraget rekryterar vi för vår kund Nordicpouch, vilket innebär att du blir anställd direkt hos dem. Vår roll är att guida dig genom processen, svara på frågor och säkerställa att du får en så smidig och professionell kandidatupplevelse som möjligt. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Tobias Özer tobias.ozer@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9603006