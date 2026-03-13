Innesäljare El-installation till Ahlsell
Om tjänsten
Som Innesäljare på El - installation blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra kunder. Du är en nyckelperson i vår organisation och arbetar nära både kunder och kollegor för att säkerställa att varje kontakt blir professionell och värdeskapande. I rollen är ditt främsta uppdrag att förstå kundens behov och ge ett positivt bemötande. Du blir en del av ett team med totalt 12 kollegor på El-installation och rapporterar till regional försäljningschef el.
Merparten av arbetstiden kommer vara placerad i Norrköping, men möjlighet finns att jobba viss tid från annan ort där vi har butik. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Poolia och att du anställs direkt hos Ahlsell. Alla frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Jens Uhr.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som innesäljare hos oss på El-installation blir du en del av ett kompetent team som tillsammans driver och utvecklar försäljningen. Du kommer dagligen att få jobba med:
• Ge rådgivning och service kring produkter och lösningar
• Supportera kunder vid produktval och orderläggning
• Hantera och följa upp offerter
• Ha kontakt med leverantörer för att säkerställa leveranser och information
Regionen består av butiker i följande städer: Mjölby, Motala, Linköping, Norrköping, Katrineholm & Nyköping.
Vem är du?
Ahlsell hjälper till att dagligen lösa deras kunders problem och utmaningar och det är därför viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga. I rollen som Innesäljare är en dag inte den andra lik och det är en fördel om du kan hålla många bollar i luften samtidigt. En av deras framgångsfaktorer är samarbetet inom Ahlsell, därför är det extra viktigt att du trivs med att arbeta nära kollegor och kunder. Du har en god förmåga att både skapa och upprätthålla långsiktiga relationer samtidigt som du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Din bakgrund kan variera med med fördel har du tidigare erfarenhet inom elbranschen och du har en god administrativ förmåga och är gärna tekniskt intresserad.
Därför ska du välja Ahlsell
Ahlsell har sedan starten vuxit sig stora och är idag marknadsledande, men behållit sin entreprenörsanda. Hos Ahlsell säljer du inte bara produkter, du erbjuder också kunderna effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Ahlsell tar sin position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Medarbetarna beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Ahlsell har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För företaget är det viktigt att ta tillvara på deras medarbetares olikheter och vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll.
Om verksamheten
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver företaget tillsammans med kunderna utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, specialistkunskap och med logistik i världsklass är det företagets jobb att göra deras professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör personalen allt för att uppfylla kundlöftet: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386395-1892971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
602 33 NORRKÖPING
