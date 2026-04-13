Innesäljare/Business Sales Rep - Visstidsanställning
Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar. Årligen säljer vi runt 26 000 bilar. När vi går till jobbet varje dag gör vi det med strävan om att jobba mot en schysstare bilbransch - med ärlighet och transparens. Vi drivs av att ge god service och hitta lösningar som underlättar våra kunders bilaffärer. Och kul på jobbet, det har vi mycket av!
Nu söker vi en Innesäljare/Business Sales rep till vårt härliga team Business Sales.
Om jobbet
Som Business Sales Rep hos Kvdbil arbetar du med att sälja in våra tjänster till företagskunder.
Du kommer främst arbeta med att aktivt kontakta företag- där du via telefon hjälper till med återkoppling, bearbetar affärsmöjligheter och relationsskapande kundvård. Kunderna består både av befintliga kunder och nya potentiella kunder. Publiceringsdatum2026-04-13Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna från fordonsbranschen eller liknande områden, men det är inget krav.
Det viktigaste är att du trivs med kundkontakt och att skapa goda relationer.
Du har hög initiativförmåga, älskar att göra affärer, är självgående och drivs av att ta egna beslut samt anpassar ditt arbetssätt utifrån olika situationer.
Du har god vana av att arbeta med telefon och dator, samt kam kommunicera på svenska i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det ett plus.
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss är du expert på ditt område, men du behöver inte vara bäst på allt. Du är en del av en organisation full med kunskap och kollegor som har din rygg när du behöver det. Här arbetar du under ett tillitsbaserat ledarskap bredvid kollegor med många olika bakgrunder, erfarenheter, åldersgrupper och personligheter.
Må bra hos oss
Under 2025 genomförde vi på Kvdbil hälsoinitiativet Må bättre tillsammans för våra medarbetare. Initiativet var en del av vårt långsiktiga arbete med arbetsmiljö och social hållbarhet, med målet att stärka välmående och skapa en mer hållbar arbetsvardag. Fokus låg på att göra hälsa konkret och tillgänglig i vardagen, genom inspiration, kunskap och praktiska verktyg som fungerar både på och utanför jobbet.
Du kan läsa mer om initiativet här: https://www.kvd.se/mabattre
Väx med oss
Vi är ett företag i ständig förändring där vi har snabba beslutsvägar med möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och påverka. För dig som drivs av att ständigt utvecklas och verka i en föränderlig vardag, finns rum för att växa inom bolaget. Vi har många kollegor som gjort karriär internt och vuxit i både ansvar och expertis under åren.
Hos oss får du marknadsmässig lön, är anställd under kollektivavtal och får ta del av ett attraktivt förmånspaket med tillhörande försäkringar. Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start enligt överenskommelse och löper fram till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd på vardagar dagtid, och utgår från vårt kontor i centrala Göteborg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För frågor om tjänsten kontakta Manager Business Sales Anna Lycke, via mejl anna.lycke@kvdbil.se
.
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Arbetsgivare Kvdbil AB
(org.nr 556746-1180), https://jobb.kvdbil.se
Kilsgatan 4 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG
