Innesäljare belysning till konsultuppdrag med start omgående
AxÖ Consulting AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Tranemo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är kunnig inom belysning eller el och har ett genuint servicetänk! Vår kund behöver nu förstärka sitt team med en teknisk innesäljare för ett konsultuppdrag på cirka fyra månader med omgående start.
För rätt person finns möjligheter till anställning. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
I denna roll blir du en nyckelperson i teamet som arbetar med kundsupport och order- och offertarbete kopplat till belysningsprodukter. Du hanterar både enklare och mer kvalificerade ärenden och har kontakt med interna och externa parter såväl inom som utanför Sverige. Key Account Managers och utesäljare har oftast redan tagit fram artiklar och information från kunden - din främsta uppgift är att skapa offerter och order i affärssystemet. Du kommer även att självständigt hantera inkommande ritningar och ta fram alternativ vid försäljning eller utbyte av armaturer utifrån kundens önskemål. Arbetet sker främst i företagets orderportal, men du kommer även att kommunicera med kunder via telefon och e-post.
I arbetet ingår även hantering av reklamationer och returer enligt fastställda rutiner, samt administrativa uppgifter såsom prisuppdateringar, kontering av leverantörsfakturor, debitering av ljusservicearbeten och upplägg av nya kunder i affärssystemet. Teamet har stående måndagsmöten där aktuella ärenden gås igenom inför kommande vecka.
Omfattning och placering
Uppdraget är på heltid, med arbetstider mellan 08.00-17.00 med möjlighet till flex. Du har även möjlighet till visst distansarbete och kan utgå från kundens kontor i Jönköping eller Nässjö.Publiceringsdatum2025-09-19Bakgrund
Du har erfarenhet och kunskap inom belysning eller el - kanske är du utbildad elektriker och vill ta steget till en mer administrativ roll. Du har arbetat med kundsupport, orderflöden eller teknisk försäljning, och är van att hantera en digital arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet från Jeeves eller liknande system.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och har lätt för att samarbeta i team. Goda kunskaper i engelska är också ett krav.
Som person är du serviceminded, har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt, och trivs i en roll där du får ta eget ansvar. Du har ett naturligt driv, är självgående och bidrar till att skapa en god stämning i teamet.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Linnea Broman 070-3226551 Jobbnummer
9518541