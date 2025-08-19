Innesäljare B2B till växande mediaföretag i Lund, fast lön och provision
Pauser Media AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2025-08-19
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av B2B försäljning eller vill bli en duktig säljare? Vi ger dig verktygen och utbildningen för att nå dina försäljningsmål och du börjar tjäna provision från första försäljningen. Är du driven, social och målmedveten? Då är tjänsten som innesäljare på Pauser Media rätt för dig!
Genom våra tidningar och nyhetssajter, nyhetstjänster och nyhetsbrev samt konferenser och utbildningar förser vi företag med såväl snabbfotad omvärldsbevakning som fördjupning inom respektive ämnesområde.
Heltidstjänst på plats i Lund måndag-fredag. Kontoret ligger mycket centralt på gångavstånd från Lunds tåg och busscentral.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
• Jobba mot uppsatta mål och budget.
• Arbeta med uppsökande försäljning.
• Bygga relationer och skapa kontakt med kunder via telefon och online.
• Vara en ambassadör för Pauser Media.
Om dig
Vi söker dig som vill lära dig försäljning eller har erfarenhet inom kundrelationer. Du är energisk, social, lyhörd och gillar att nå dina mål. Vi investerar i dig och lär upp dig inom vårt område.
Vi erbjuder:
• Verktyg och personlig coaching.
• Fast lön enligt kollektivavtal och provision. Säljer du enligt plan får du minst 31 000 i lön.
• En familjär företagskultur och engagerade kollegor.
• En central arbetsplats i Lund.
• Friskvårdsbidrag och aktiviteter som kickoffer, luncher och tävlingar.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Skicka din ansökan med cv till rekrytering@pausermedia.se
. Urval sker löpande och intervjuer sker under augusti månad.Om företaget
Pauser Media är medieföretaget som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut tidningarna/nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser årligen. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret finns på Lilla Fiskaregatan 4A, centralt mitt i Lund.
Frågor besvaras av Gina Wallin Rekryteringsansvarig, 08-51795517
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säjare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/
Lilla Fiskaregatan 4A (visa karta
)
222 22 LUND Kontakt
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-51795517 Jobbnummer
9464037