Innesäljare B2B / Företagssäljare / Start 6 september Telia - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Luleå2021-06-30Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-30Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia de första 6 månaderna med mycket goda möjligheter till förlängning eller anställning hos Telia om båda parter är nöjda.Telia Company verkar inom telekombranschen och hjälper människor samt företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Deras ambition är att vara ledande på alla sina marknader. De verkar internationellt och erbjuder en professionell och föränderlig miljö. Telia Company söker nu medarbetare till sitt kontor i centrala Luleå, där du blir en del av ett team med god gemenskap.I rollen som företagssäljare arbetar du med företagskunder. Försäljningen sker utifrån kundens perspektiv, där du har ett stort intresse för företagens vardag och att göra hållbara affärer. Kontakten sker via inkommande samtal via telefon, chatt och mejl där du arbetar med kundservice och stort fokus på försäljning av produkter och tjänster. Du bearbetar Telias nationella företagskunder med 0 - 249 anställda.Idag finns fyra företagsteam fördelade mellan orterna Sundsvall, Norrköping och Luleå. Du kommer att ingå i ett nystartat team om åtta medarbetare som tillsammans arbetar för att utveckla och utmana företagskunderna genom att hitta rätt lösningar för deras verksamhet.Initialt erbjuds du en åtta veckors utbildning inom företaget kombinerat med praktiskt arbete. Du befinner dig i en lärande och utvecklande miljö där målet är att du och teamet uppnår resultat tillsammans.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasieutbildningStark känsla för service och intresse för försäljningErfarenhet av försäljning är meriterandeDu har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftI rollen som företagssäljare har du ett stort intresse för försäljning och tar initiativ samt driver dina egna mål framåt. Du tycker om att arbeta mot uppsatta mål och uppnå goda resultat kopplat till både försäljning och kundnöjdhet. Du arbetar strukturerat och följer kontinuerligt upp dina pågående affärer för kundens bästa. Därtill är du affärsmässig och har en god kommunikativ förmåga. Som person uppskattar du att arbeta i team och är en lagspelare som bidrar med god gemenskap.Övrig information:Start: 6 September 2021Plats: LuleåLön: Enligt överenskommelse, fast samt provisionFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: innesäljare, säljare, företagssäljare, försäljning, B2B, service, kundservice, LuleåVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-09Bravura Sverige AB5839586