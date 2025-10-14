Innesäljare -Joreds Postformning & Laminatteknik AB
Joreds Postformning och Laminatteknik AB / Säljarjobb / Tanum Visa alla säljarjobb i Tanum
2025-10-14
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Joreds Postformning och Laminatteknik AB i Tanum
Innesäljare - Joreds Postformning & Laminatteknik AB
Joreds Postformning & Laminatteknik AB är ett familjeföretag i tillväxt och utveckling med bas i Fjällbacka. Vi tillverkar och levererar måttanpassade bänkskivor, laminatprodukter och inredningslösningar till byggföretag, arkitekter och byggfackhandel över hela Sverige. Med 40 års erfarenhet kombinerar vi gediget hantverk med modern teknik. Nu befinner vi oss i en expansiv fas,där vi stärker vårt team för att möta en ökande efterfrågan.
Vi söker därför en innesäljare-en serviceinriktad och strukturerad person som vill vara en viktig del av vår fortsatta tillväxtresaPubliceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som Innesäljare hos oss blir du ansvarig för:
Mottagning och registrering av kundorder
Ge kundsupport och rådgivning
Upprätta orderbekräftelser, följa upp orderstatus och hantera eventuella avvikelser
Koordinera med produktion, logistik och inköp för att säkerställa leverans
Prissättning, offert bearbetning och support till fältsäljare.
Bidra till förbättringar i processer och arbetssätt för att effektivisera arbetet
Kvalifikationer & personliga egenskaper
Erfarenhet av liknande roll inom ordermottagning, kundservice eller innesälj
God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
Ordning och struktur, noggrannhet och känsla för detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Vana att använda affärssystem, e-post, Excel och andra kontorsverktyg
Större merit (+):
Erfarenhet av att jobba i Compisoft (winner)
Vana att arbeta med ritprogram
Erfarenhet av att jobba med Cutrite
Vi erbjuder
En betydelsefull roll i ett företag med starkt produktfokus och kundorientering
En stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas
Konkurrenskraftig lön och förmåner (att diskutera)
Placering på vårt kontor / fabrik i Fjällbacka (Stora Jore 5)
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till daniel@joreds.se
. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt men ej senare än 3 november.
Vid frågor, kontakta gärna:
VD, Daniel Kristiansson på daniel@joreds.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: daniel@joreds.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joreds Postformning och Laminatteknik AB
(org.nr 556449-5447)
Stora Jore 5 (visa karta
)
457 42 FJÄLLBACKA Arbetsplats
Joreds Postformning & Laminatteknik AB Jobbnummer
9554882