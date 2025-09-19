Innesäljare - varma leads, befintliga kunder och obegränsad bonus
För tio år sedan satte vi solenergi på kartan i Sverige. Vi började med solpaneler men utökade snart vårt erbjudande till att omfatta elavtal, batterisystem och laddboxar - och blev landets största solenergibolag.
Nu tar vi nästa steg. Som ett Energy Tech-bolag revolutionerar vi återigen hur hushåll och företag använder energi. Idag erbjuder vi även värmepumpar och vår energiplattform, Sunbeam, till våra kunder.
För att kunna ge våra befintliga kunder tillgång till våra nya produkter satsar vi stort och expanderar vårt Portfolio Sales Team - vi fördubblar teamet för att möta den växande efterfrågan.
Följ med på resan - Join the Power Shift!
Som Portfolio Sales Consultant erbjuds du:
En trygg grundlön + obegränsad bonus - mållön på 45-55k och de bästa i teamet tjänar uppemot 80-90k i månaden.
Kvalificerade leads - du ringer framförallt våra befintliga kunder
Ett sammansvetsat team - vi satsar på laganda och gemensam framgång
God karriärutveckling - till mer seniora säljroller och ledarskapsroller på sikt
Du får arbeta med marknadens hetaste energilösningar och hjälpa våra befintliga kunder att spara pengar
Upplärning - du behöver inte tidigare kunskap inom Energy Tech. Har du tidigare säljerfarenhet så lär vi dig resten här!
Psst - våra bästa säljare vinner en resa till Medelhavet
Om rollen och teamet
"Det som gör vårt team speciellt är vår humor och laganda - vi har kul tillsammans, och det är något jag värdesätter högt". Så berättar David Thomasson, Portfolio Sales Consultant of the Year 2024 om teamet.
Som Portfolio Sales Consultant är du del av vår stora Inhouse-organisation. Teamet grundades 2024 och har nått stora framgångar, varpå vi nu expanderar teamet.
Som Portfolio Sales Consultant:
Ringer du framförallt våra befintliga kunder med syfte att merförsälja Energy Tech lösningar, såsom avancerade batterisystem, värmepumpar, elavtal och energitekniska tilläggstjänster
Äger du hela säljprocessen från första samtal till avslutad affär
Är vi en matchning?
Vi söker dig som....
Har erfarenhet av försäljning (du kan antingen nyligen inlett din säljkarriär eller ha längre erfarenhet) och levererat höga resultat, men som känner att det är dags att ta din säljkarriär till nästa nivå
Har bra koll på det säljtekniska; Invändningshantering, att pitcha och skapa förtroende med kund
Har ett högt resultatfokus och är målinriktad
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Övrig information
Startdatum för rollen: Omgående - har du eventuell uppsägningstid i en nuvarande tjänst så kan du börja efter uppsägningstidens slut
Placering: Med utsikt över vattnet vid Alviks Strand
Arbetstider: Mån-fre 8:30-17:30, alla säljare arbetar heltid från kontoret för att främja ett högt resultatfokus och #DoItTogehter
Mångfald och inkludering Vi vet att mångfald och olika erfarenheter bidrar till kreativiteten som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter en jämn könsfördelning och ambitionen är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
Därför bedöms alla kandidater från samma premisser. Vi ställer samma frågor till alla kandidater samt använder tester i Alva Labs som en del av bedömningen.
Enkel ansökan - sök med mobilen på under 15 minuter
Du behöver inte bifoga personligt brev och inte ansöka med CV. Vi vill ge dig en modern och smooth ansökningsupplevelse
Vi inleder processen relativt omgående efter att annonsen publicerats
Längst ned på denna sida hittar du mer information om våra rekryteringsprocesser
För slutkandidat gör vi bakgrundskontroll av belastningsregister
För en rättvis bedömning får våra kandidater genomföra tester i Alva Labs om man uppfyller ska-kraven. Diversity is key!
Varmt välkommen med din ansökan!
