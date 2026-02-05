Innesäljare - ingen tidigare erfarenhet krävs!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Letar du efter rätt plats för att starta din karriär inom försäljning? På Innovative får du alla verktyg och förutsättningar du behöver för att lyckas som säljare. Vi vet att framgång kräver rätt stöd, tydliga strukturer och fungerande verktyg - därför arbetar vi med starka varumärken, erfarna säljchefer och en noggrant utformad onboarding som ger dig allt du behöver för att nå dina mål inom försäljning.
Hos oss blir du en del av ett team där motivation, utveckling och inspiration genomsyrar allt vi gör. Vår lönemodell kombinerar fast lön med provision, vilket både skapar trygghet och belönar dina prestationer.
Din roll: Som säljare hos oss arbetar du med både nya och befintliga kunder och representerar välkända varumärken inom telekom. Din uppgift är att guida kunderna till rätt lösningar genom behovsanalys och rådgivning.
Hos oss är försäljning startpunkten - inte slutmålet. Vi arbetar långsiktigt och utgår från dina ambitioner. Oavsett om du siktar på ledarskap eller företagsförsäljning (B2B) hjälper våra säljchefer dig att ta fram en tydlig plan för nästa steg i karriären.
Som säljare hos oss får du:
Fast lön + provision utan tak (snittlön 40.000 kr/mån) Bonusar och prestationsbaserade tävlingar Möjlighet att avancera inom bolaget Tillgång till gym på kontoret Resetävlingar flera gånger per år Säljutbildning och personlig coachning Gemenskap genom AW:s och teamaktiviteter
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag (kortare arbetsdagar på fredagar)
Kontakt: Emma Andersson, Head of Recruitment Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
• 200+ engagerade medarbetare * Samarbeten med välkända varumärken * Specialiserade inom flera försäljningskanaler
Vill du få en bättre bild av vardagen hos oss? Kika in våra sociala medier:https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7181935-1827359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Ladugårdsgärdet (visa karta
)
115 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
9726309