Innesäljare - Ingen tidigare erfarenhet krävs!
2026-01-21
Vill du ta nästa steg i karriären? Vill du arbeta med några av nutiden största varumärken? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter drivna säljare till vårt säljteam i Stockholm. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
På VIASALES får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges största varumärken, bland annat Telia. Telefonen är ett av dina främsta arbetsverktyg och du kommer dagligen att kontakta både nya och befintliga kunder.
Tjänsten innebär eget ansvar men våra processer och rutiner är tydliga. Du arbetar i tätt samarbete med ett säljteam för att gemensamt, såväl som individuellt, uppnå uppsatta mål. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning en viktig del av din arbetsdag.
Vi söker dig som
Som talar och skriver flytande svenska
Har tidigare erfarenhet av försäljning - i någon form
Är lyhörd och resultatinriktad
Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
Vi erbjuder
En heltidstjänst
Höga provisioner utan lönetak
En säker start med garantilön
Kontor i Stockholms modernaste skyskrapa (Stockholm 01)
Vidareutbildningar och workshops
Vi firar allt - med galor, utmärkelser, resor och generösa vinsterOm företaget
VIASALES erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. Visales grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales & door sales.
Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad.
Frågor om tjänsten besvaras gärna av en av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com
- 073- 713 45 30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
