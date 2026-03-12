Innesäljare - för dig som motiveras av kunddialog och affärer
2026-03-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Vi tror inte att det är i stålet eller i röret som vår framgång sitter. Det är i människan - som vänder och vrider på ett problem, som lyssnar och som förstår, som är trevlig att möta och enkel att tycka om. På Heléns bygger vi starka team och en positiv företagskultur, där våra medarbetare ges spelutrymme att forma sin egen karriär. Som Skandinaviens ledande leverantör av industriella stålrörslösningar kan vi erbjuda varierande arbetsuppgifter, en hel del personligt ansvar och internationella karriärmöjligheter, vilket skapar förutsättningar för utveckling och framgång - för både dig och Heléns.
Heléns säljavdelning inom industri är ett engagerat team som varje dag arbetar nära våra kunder och deras affärer.
Nu söker vi en proaktiv, driven och energifylld innesäljare som vill vara en viktig del i vårt säljteam.
Vi söker dig som får energi av kunddialog, gillar tempo och motiveras av att driva affärer fram. Hos oss är innesälj en central roll där du arbetar tätt tillsammans med både kunder, våra utesäljare och övriga funktioner för att driva affärer framåt.
Om rollen
Som innesäljare är du en nyckelperson i vårt säljteam och arbetar nära våra utesäljare och kunder. Du driver det dagliga säljarbetet framåt och ser till att våra affärer utvecklas.
I rollen kommer du bland annat att:
- ha löpande dialog med våra kunder via telefon, Teams och mail
- ta fram offerter, förhandla priser, och följa upp affärsmöjligheter
- arbeta med kalkyler och orderhantering
- stötta utesäljarna i pågående affärer och projekt
- identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga kunder
- du är starkt påverkande till att teamet når sina försäljningsmål
Arbetet är till stor del inriktat mot våra befintliga kunder, men även nykundsbearbetning förekommer.
Vi söker dig som
Vi tror givetvis att du är en person som gillar affärer, människor och tempo.
Utöver det uppskattar vi om du:
- får näring av att prata med kunder och skapa relationer
- är initiativrik och tar gärna första steget i en affär
- har energi, driv och en positiv inställning
- har en professionell mognad, är lyhörd och affärsmässig i dialogen med kunden
- arbetar strukturerat och trivs i ett högt tempo
- har ett tekniskt intresse och gillar att sätta dig in i nya produkter och lösningar
Vi ser gärna att du:
- har utbildning inom sälj eller ekonomi, gärna yrkeshögskola inom försäljning
- har erfarenhet av försäljning till företagskunder, meriterande är försäljningsvana i branschen
- du har vana av förhandling
- har tidigare erfarenhet av att utveckla affären och relationer
- behärskar svenska och engelska i tal och skrift
- har goda kunskaper i Officepaketet (Excel)
- gärna har arbetat i Salesforce eller affärssystemet SAP
Vi erbjuder dig
Hos Heléns blir du en del av ett samarbetsinriktat säljteam där affären och kunden alltid står i centrum. Vi arbetar nära varandra, hjälps åt i affärerna och värdesätter både resultat, energi och arbetsglädje. Hos oss får du jobba på en professionell arbetsplats i en spännande och modern miljö, med bra förmåner och kollektivavtal. Vårt kontor är nybyggt och specialdesignat för oss och vi har troligen ett av Hallands mest moderna kontor. Vårt nybyggda kontor ligger väster om centrala Halmstad, i anslutning till vårt lager och produktion.
Vi har en engagerande kultur där din kunskap och nyfikenhet kommer till användning varje dag. Våra trevliga och ambitiösa medarbetare visar omtanke, är engagerade och inkluderande. Vi hoppas få välkomna dig in i vår värme. Publiceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Vill du vara med och skapa nästa kapitel i vår utveckling? Varmt välkommen med din ansökan. Urvalet sker löpande och sista ansökningsdag är 31 mars.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johanna Aronsson, via e-post: johanna.aronsson@helens.se
Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrör, stång och profiler till industrin. Med gedigen kunskap som vilar på snart 100 års erfarenhet av branschen och i nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg - från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Heléns är en del av nederländska Van Leeuwen Pipe and Tube Group och tillsammans är vi verksamma i praktiskt taget alla industrisektorer, med ett nätverk som består av fler än fyrtio filialer lokaliserade världen över. Ersättning
