Innesäljare - Befintliga kunder i marknadsledande bolag - Rko Marketing Sverige AB - Säljarjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Rko Marketing Sverige AB

Rko Marketing Sverige AB / Säljarjobb / Uppsala2019-12-25REKO Marketing växer och söker innesäljare för att representera en av Nordens största Digital TV-leverantörer med målsättningen att uppgradera och förnya befintliga kunders abonnemang.Du kommer jobba tillsammans i ett team av vassa säljare och kan förvänta dig en snabb fot in i arbetsuppgiften då samtliga ledare och coacher har lång erfarenhet av försäljning och marknaden. Du gillar att ta emot feedback för du vet att det utvecklar dig samtidigt som du inte är rädd för att tänka utanför boxen och ser alltid lösningar. Givetvis får du utbildningar som kommer fortlöpa så länge din karriär pågår hos oss. Våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom branschen då vi vunnit utmärkelser för 'Årets Säljbolag', 'Årets Ledare' och 'Årets Säljare'. Med det sagt så går vi i god för att du kommer få de bästa förutsättningarna för att utvecklas som säljare och människa på många olika plan. Vi erbjuder även:Fast lön plus provisionKontinuerliga säljutbildningar och individuell coachningTävlingar som handlar om allt ifrån teknikprylar till utlandsresor.Enormt goda karriärmöjligheter då vi befinner oss i ett expansivt skede.Möjlighet att jobba på våra utlandskontor i Spanien (Barcelona eller Gran Canaria) där vi har sammansvetsade team av svenskar.Friskvårdsbidrag, härliga kollegor, frukost varje måndag och mycket mera.Erfarenhet av försäljning är ett plus men inget krav då vi har lång erfarenhet av att utveckla vår personal från grunden. Vi har lång och lyckad erfarenhet av att utbilda oerfarna säljare till stjärnor och vidareutbilda redan duktiga säljare. Vår personal är vår ryggrad och vi sätter högt värde i skapandet av vår vinnande säljkultur. Det är givetvis lika viktigt för REKO att du lyckas - som det är för dig själv. Vi jobbar alltid för att växa och utvecklas - samtidigt som vi har roligt på vägen. Genom tydlig målsättning, kontinuerliga utbildningar, teambuilding och coachning så kan vi växa tillsammans. För att lyckas och trivas inom tjänsten så ser vi att du:Är social och utåtriktadSer lösningar istället för låsningarUpplevs positiv av din omgivningHar viljan att lyckas och strävar ständigt efter att utvecklas.Talar svenska obehindratVi befinner oss i ett expansivt läge och ska nu utvidga vårat team med 4 ambitiösa säljare. Tidigare erfarenhet av försäljningen är inget krav men givetvis ett plus, ännu viktigare är dock att du passar in på beskrivningen. Om du gör det så skicka in din ansökan till: uppsala@rekomarketing.se - så kommer vi ta kontakt med dig så snabbt som möjligt!2019-12-25REKO Marketing är ett försäljningsbolag med kontor i Uppsala samt två utlandskontor i Spanien - Barcelona och på Gran Canaria. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas. Våra kunder återfinns i det svenska toppskiktet av olika branscher så som TV-, telecom- och elbranschen. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - vi har bland annat vunnit utmärkelsen för 'Årets Säljare' 2014, 2015, 2016, 2017 och även för 2018 hos en av våra största uppdragsgivare - Canal Digital. Vi vill alltid ha ut mer av arbetet och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig.Sista dag att ansöka är 2020-01-07Rko Marketing Sverige ABFyrisborgsgatan 375450 UPPSALA5019306