Innehållsproducent vikariat till Jollyroom i Göteborg - Jollyroom AB - Marknadsföringsjobb i Göteborg

Jollyroom AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg2021-04-08Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och babybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabbaste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. I vårt 75 000 kvm stora lager, med över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varumärken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag. I Göteborg ligger Campus Jollyroom, här finns ett stort nybyggt kontor, flera moderna lager, showroom för våra kunder samt gym och restaurang för våra medarbetare. Vi har även ett kontor i Umeå samt en fysisk butik i Stockholm Kungens Kurva. Vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 500 fantastiska medarbetare, 300 medarbetare arbetar på heltid och resterande på behovsbasis. Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Efter att ha vunnit nr. 1 positionen på den Nordiska marknaden har vi nu påbörjat expansionen in i Europa. På sikt skall Jollyroom bli den ledande aktören inom barn- och baby på nätet i Europa. Vi skall ge europeiska konsumenter den bästa upplevelsen. Vi är med i matchen för att vinna.Med ett växande sortiment behöver nu vårt team för innehållsproduktion ytterligare en driven och effektiv skribent som vill vara med och bidra till att våra produkttexter fortsätter hålla hög kvalitet. Anställningen är ett vikariat på heltid som sträcker sig fr.o.m. 28 juni till och med 1 augusti 2022. Teamet jobbar idag tätt tillsammans med våra finska, norska, danska samt tyska översättare och som Innehållsproducent rapporterar du till Content Manager.2021-04-08Innehållsproducentens främsta uppgift är att förbättra Jollyrooms produkttexter och anpassa dem för att ge kunden ett tryggt och träffsäkert beslutsunderlag i köpprocessen. Detta gör du genom att:Producera tydliga, kreativa och säljande produkttexter enligt våra riktlinjerUppdatera befintliga produktbeskrivningar och titlarBerika produktsortimentet med informationstaggar och bilderUtöver detta är Innehållsproducenten delaktig i produktionen av produktmanualer och texter för våra kategori- och varumärkessidor.Gymnasieexamen med mycket goda studieresultatMycket goda skriv- och språkkunskaperSnabb på tangenterna och självgående i OfficepaketetMeriterande med kunskap i bildredigeringsprogramStrukturerad, detaljorienterad och ett intresse för att skrivaGod kommunikationsförmåga och positiv inställning till förändringVi som arbetar på Jollyroom kännetecknas som doers med hög arbetskapacitet - vi verkställer våra planer och når våra mål. Vi söker efter dig som känner igen dig i den beskrivningen.Vi erbjuder:Entreprenörsdriven verksamhetGoda möjligheter till personlig utveckling och till karriärUngdomlig och pulserande miljöPlacering nära Göteborg; 15 minuter med bil till cityFriskvårdsbidragKollektivavtal för alla anställdaHelt nybyggda lokaler samt tillgång till Jollyrooms eget fullt utrustade gymUpplägg, ansökan och kontaktStart: 28 juniOmfattning: Vikariat på heltid f.r.o.m 28 juni t.o.m 1 augusti 2022Placering: Sörredsvägen 111, TorslandaArbetstider: Vardagar kl. 8-17Kontakt: Amanda Vitalis via amanda.vitalis@jollyroom.se Vi arbetar löpande med rekryteringen och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb med din ansökan.Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantörer.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Jollyroom AB5680071