Innehållsproducent B2B till uppdrag i Stockholm
2026-02-23
Erfaren innehållsproducent till långsiktigt B2B uppdrag i Stockholm med fokus på hållbarhetskommunikation och digitala kanaler.
Vill du forma tydlig och engagerande B2B kommunikation i ett större hållbarhetsprojekt i Stockholm? Vi söker en erfaren innehållsproducent och redaktör för ett kvalificerat konsultuppdrag hos en rikstäckande organisation. Här kombinerar du digital kommunikation, webbpublicering i Optimizely och professionell engelska i en roll med stort ansvar. Du arbetar nära experter och utvecklar innehåll för webb, nyhetsbrev och sociala medier riktade till företag och samarbetspartners. Uppdraget ger dig mandat att driva delområde och säkerställa hög kvalitet i alla leveranser. I rollen som B2B Content Manager, innehållsproducent och redaktör ansvarar du för att skapa och utveckla affärsnära kommunikation för professionella målgrupper.
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett konsultuppdrag på 80 till 100 procent med start snarast och som löper till 30 september 2026. Du arbetar i en professionell miljö i centrala Stockholm tillsammans med verksamhetsutvecklare, hållbarhetsexperter och kommunikatör. Här får du kombinera operativ produktion med ansvar för struktur, kvalitet och utveckling inom ditt område.
Uppdraget passar dig som vill arbeta självständigt, ta ägarskap och bidra med senior kompetens i en etablerad organisation med tydliga processer och höga kvalitetskrav.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att producera, strukturera och publicera B2B innehåll i flera digitala kanaler. Du arbetar både operativt och kvalitetssäkrande.
Skriva, redigera och strukturera innehåll för webb, nyhetsbrev, presentationer och sociala medier
Publicera och uppdatera innehåll i Episerver eller Optimizely
Producera och bearbeta engelskspråkigt innehåll på professionell nivå
Anpassa innehåll efter kanal, affärsmål och B2B målgrupp
Ta fram enklare infografik och visuellt stödmaterial
Klippa och redigera enklare video för webbpublicering
Säkerställa tonalitet, tillgänglighet och kvalitet enligt riktlinjer
Samarbeta med sakkunniga, kommunikatörer, UX och formgivare
Ansvara för leverans enligt plan och rapportera till projektledare
Värt att veta
Uppdraget är placerat i centrala Stockholm och genomförs i nära samarbete med en projektgrupp om cirka åtta personer bestående av verksamhetsutvecklare, hållbarhetsexperter och kommunikatör. Gruppen har veckovisa arbets och avstämningsmöten. Du rapporterar till projektledare.
Rollen innebär hög kompetens inom området, fyra till åtta års erfarenhet som konsult, förmåga att ta ansvar för delområde samt att arbeta självständigt.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är en självgående och trygg innehållsproducent med minst fyra års erfarenhet inom digital B2B kommunikation. Du är en mycket god skribent på engelska och kan obehindrat skriva, redigera och förstå avancerat engelskspråkigt underlag. Du har dokumenterad erfarenhet av CMS, särskilt Episerver eller Optimizely, och är van att strukturera webb innehåll enligt grafiska riktlinjer och tonalitet.
Du har erfarenhet av att producera innehåll för nyhetsbrev och sociala medier inom B2B samt att ta fram professionella presentationer med enklare infografik i exempelvis PowerPoint, Figma eller Canva. Det är meriterande om du har arbetat med SEO, tillgänglighet enligt WCAG och i större organisationer med komplexa processer. Som person är du strukturerad, noggrann, lösningsorienterad och trygg i att föreslå alternativa arbetssätt vid behov.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm, Sverige (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungsgatan 44 Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Åsa Pettersson asa.pettersson@tng.se Jobbnummer
9759080