Inmärkare till LKQ Atracco i Helsingborg
2026-03-15
Spännande och omväxlande arbete med eget ansvar.
INMÄRKARE/RESERVDELSPERSON TILL LKQ ATRACCO I HELSINGBORG
ARBETSUPPGIFTER
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs i ett högt tempo? Vill du vara en viktig del i flödet hos Sveriges ledande aktör inom bildemontering? Då kan rollen som inmärkare hos LKQ Atracco i Helsingborg vara något för dig. Du blir en del av ett positivt och framåtriktat team där samarbete och gemensam kompetensutveckling står i fokus.
Vi söker dig som vill arbeta med att ta emot och registrera bildelar som demonterats från fordon. I rollen som inmärkare ansvarar du för att varje del fotograferas, märks och registreras korrekt i våra system. Därefter ser du till att delarna packas och placeras rätt i vårt lager.
Arbetet kräver stor noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt då det är avgörande att varje del går att hitta i vårt system. Rollen kan även innebära andra lagerrelaterade uppgifter, vilket ställer krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett stort intresse för bilar och god kunskap om fordon och dess komponenter. Du har god datorvana och trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Du behöver kunna följa rutiner, arbeta effektivt och hålla ett högt tempo genom hela arbetsdagen.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt B-körkort, vilket är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning, vi värdesätter ansvarstagande, nyfikenhet och en vilja att lära sig. Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd hos LKQ Atracco i Helsingborg. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090 eller Peter De Clairac på per.clairac@eterni.se
eller 0703-408043
