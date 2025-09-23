Inmärkare/reservdelsperson till LKQ Atracco Västerhaninge
2025-09-23
Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs i ett högt tempo? Vill du vara en viktig del i flödet hos Sveriges ledande aktör inom bildemontering? LKQ Atracco söker nu inmärkare till deras helt nya anläggning i Västerhaninge.
Vi söker dig som vill arbeta med att ta emot och registrera bildelar som demonterats från fordon. I rollen som inmärkare ansvarar du för att varje del fotograferas, märks och registreras korrekt i våra system. Därefter ser du till att delarna packas och placeras rätt i vårt lager. Arbetet kräver stor noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt då det är avgörande att varje del går att hitta i vårt system. Rollen kan även innebära andra lagerrelaterade uppgifter, vilket ställer krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Din Profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för bilar och god kunskap om fordon och dess komponenter. Du har god datorvana och trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Du behöver kunna följa rutiner, arbeta effektivt och hålla ett högt tempo genom hela arbetsdagen. Det är viktigt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt B-körkort, vilket är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning - vi värdesätter ansvarstagande, nyfikenhet och en vilja att lära sig.Om företaget
LKQ Atracco är en stark leverantör med fokus på eftermarknad för fordonsindustrin. Vi ska vara ledande inom miljövänlig bildemontering genom att ge nytt liv till begagnade originalbildelar. Vi investerar i avancerade system för demontering och sortering för att garantera att varje del som säljs är av hög kvalitet och i utmärkt skick. Det innebär att vi fokuserar på återanvändning och återvinning av kontrollerade begagnade originalbildelar och att vi därmed bidrar till en mer hållbar och miljövänlig framtid.
LKQ Atracco ingår i LKQ Corporation som är en ledande leverantör av bildelar och specialdetaljer för eftermarknaden. LKQ har sitt säte i Nordamerika och är verksam i 25 länder världen över. LKQ Atracco har en ledande position inom bildemonteringsbranschen i Sverige och Norge.
LKQ Atracco omsätter ca 950 mkr och har drygt 450 anställda på orterna Borås, Stockholm, Västerås, Uppsala, Helsingborg, Örebro, Linköping, Växjö, Mönsterås, Hedemora, Norrköping, Kristianstad och Katrineholm samt Moss, Bergen och Agder i Norge. LKQ Atracco tillhandahåller nästa generations bildelar.
