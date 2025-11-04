Inlandsbanan söker en IT-strateg för framtidens digitala landskap!
2025-11-04
Vill du arbeta strategiskt med IT-frågor som stärker verksamheten och skapar nytta på koncernnivå? Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och ditt engagemang för att utveckla en säker, hållbar och effektiv IT-miljö.
Koncernen Inlandsbanan AB består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Läs mer om vår verksamhet, www.inlandsbanan.se.
Vi är en liten koncern men med bred kompetens och många yrkeskategorier. Vi är lokförare, tågklarerare, tågvärdar, banförvaltare, signalförvaltare, affärsutvecklare, reseagenter och mycket mer. Vill du bli vår nya IT-strateg?
Om rollen
Som IT-strateg ansvarar du för att koncernens IT hanteras strukturerat, säkert och i linje med verksamhetens mål. Du leder och utvecklar IT-styrning, cyber- och informationssäkerhet samt stödjer verksamheten i strategiska och operativa IT-frågor inklusive efterlevnad av regelverk som NIS2.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva utveckling och förbättring inom IT för att främja digitalisering
Följa tekniktrender och omvärldsbevaka
Utveckla och förvalta struktur för cybersäkerhet och styrdokument
Ansvara för och säkerställa lagefterlevnad inom informations- och cybersäkerhet
Beställa och följa upp externa IT-tjänster (support, hårdvara, nätverk etc.)
Stödja kravställning och upphandling av verksamhetssystem
Hantera säkerhetsincidenter inom IT och information
Rådgöra ledning och medarbetare i strategiska och operativa IT-frågor
Ansvarsområden
Säkerställa en uppdaterad och verksamhetsnära IT-strategi
Identifiera behov och driva strategisk utveckling inom IT
Kvalifikationer
Akademisk examen inom IT, systemvetenskap, informationssäkerhet eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av strategiskt IT-arbete i komplexa organisationer
Kunskap om IT-styrning, IT-arkitektur och cybersäkerhet
Van vid att agera beställare gentemot externa IT-leverantörer
God kännedom om regelverk som NIS2 och GDPR
Stark kommunikationsförmåga både tekniskt och verksamhetsnära
Erfarenhet av att hantera användarregister, MFA, nätverk och lösningar för avbrottsfri kraft
Meriterande:
Certifieringar inom IT-styrning, informationssäkerhet eller projektledning
Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet, infrastruktur eller offentlig sektor
Erfarenhet av ledningssystem för informationssäkerhet och säkerhetsramverk
Projektledarerfarenhet inom IT eller förändringsprojekt
Erfarenhet av att arbeta i koncernstruktur eller flera juridiska enheter Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och samarbetsinriktad med förmågan att ta initiativ och även jobba självständigt. Från strategisk nivå till att lösa användarproblem. Du har ett systemtänk och förmåga att se kopplingar mellan teknik, processer och verksamhetsmål. Vi ser även att du är pedagogisk, kommunikativ och trivs i rollen som rådgivare och samordnare.Övrig information
Rollen kan bli aktuell för säkerhetsprövning och resor förekommer i arbetet. Vi tillämpar provanställning.
Låter detta som något för dig? Välkommen att bidra till vår digitala utvecklingsresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
