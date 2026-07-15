Inköpssamordnare till socialförvaltningen
Klippans kommun, Stöd och utvecklingsenheten / Inköpar- och marknadsjobb / Klippan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Klippan
2026-07-15
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som inköpssamordnare har du en central roll i Socialförvaltningen och ansvarar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbete inom inköp och avtal. Du är förvaltningens specialist inom området och arbetar nära chefer, beställare och medarbetare för att skapa förutsättningar för affärsmässiga, effektiva och kostnadsmedvetna inköp.
Du ansvarar för att utveckla rutiner, arbetssätt och processer samt säkerställa att inköp genomförs enligt lagstiftning, avtal och interna riktlinjer. I uppdraget ingår även avtalsförvaltning, där du följer upp avtal, leverantörers prestationer och avtalsefterlevnad för att säkerställa att ingångna avtal används på rätt sätt och skapar nytta för verksamheten.
Du stödjer och samordnar förvaltningens inköpare genom att sprida kunskap, ge rådgivning och genomföra utbildningsinsatser inom området.
Du ansvarar självständigt för Socialförvaltningens direktupphandlingar och driver processen från behovsanalys och kravställan till genomförande, dokumentation, avtalstecknande och uppföljning. Du säkerställer att upphandlingarna genomförs enligt gällande lagstiftning och interna styrdokument samt att upphandlingarna följs upp och dokumenteras på ett korrekt sätt. Klippans kommun ingår i en gemensam upphandlingsorganisation där du är länken mellan förvaltningen och upphandlingsenheten. Du samordnar förvaltningens behov, bidrar med kunskap och säkerställer att förvaltningens perspektiv tas tillvara genom hela upphandlingsprocessen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Du ansvarar för att ge stöd, samordna, utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbete inom inköp, avtal och upphandling.
Genomföra direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar.
• Medverka i upphandlingar som genomförs av den gemensamma upphandlingsenheten.
• Följa upp avtal, leverantörer och avtalsefterlevnad.
• Identifierar utvecklingsområde, utvecklar rutiner och processer för ett effektivt och enhetligt arbetssätt.
• Samordna förvaltningens inköpare samt planera och genomföra utbildningsinsatser.
• Samverka med verksamheter, upphandlingsfunktioner och leverantörer för att skapa struktur, kvalitet och utveckling inom inköpsområdet.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
• Vi söker dig som har högskoleutbildning inom upphandling, strategiskt inköp, ekonomi, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant. Alternativt har du annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Du har god kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och förståelse för inköps- och upphandlingsprocesser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med inköp, upphandling, avtal eller ekonomirelaterade frågor. Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande.
• Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har god administrativ och digital kompetens.
Vem är du?
• För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en person som uppskattar ordning, struktur och långsiktighet. Du har ett analytiskt arbetssätt och kan växla mellan att se detaljer och att förstå helheten.
• Du är kommunikativ och pedagogisk och har lätt för att förmedla kunskap på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Rollen kräver god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt, men också förmåga att vara tydlig och konsekvent i frågor som rör regelverk, avtal och interna riktlinjer. Du känner dig trygg i att både stödja, vägleda och följa upp för att säkerställa ett korrekt och enhetligt arbetssätt i verksamheten.
• Vi tror också att du är initiativrik och utvecklingsorienterad. Du ser möjligheter till förbättring, tar ansvar för att driva frågor framåt och har förmåga att omsätta idéer till praktiska lösningar. Samtidigt är du prestigelös, lyhörd och flexibel i ditt samarbete med andra.
• Du arbetar lika bra självständigt som i samverkan med andra och motiveras av att skapa verksamhetsnytta genom väl fungerande inköp, avtal och affärsmässiga arbetssätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: omgående eller efter överenskommelse.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister och misstankeregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Har du skyddade personuppgifter vill vi att du kontaktar rekryterande chef för information om hur du ska skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336418-2026-8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
)
264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Stöd och utvecklingsenheten Kontakt
TF administrativ chef
Petra Österlin petra.osterlin@klippan.se +4643528000 Jobbnummer
10003597