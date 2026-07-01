Inköpscontroller till spännande konsultuppdrag i Stockholm
Vindex AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Är du analytisk, affärsnära och trivs i gränslandet mellan inköp och ekonomi? Vi på Vindex söker nu en Inköpscontroller för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm. Uppdraget är på cirka 60 % med start i augusti enligt överenskommelse och förväntas pågå i ca 4–6 månader.
Det här är en roll för dig som har god förståelse för redovisning, är systemstark, är mycket van att arbeta i Excel och uppskattar att arbeta med analys, uppföljning och förbättring av finansiella processer kopplade till inköp.
Om rollen
I rollen som Inköpscontroller blir du en viktig länk mellan inköpsfunktionen och ekonomiavdelningen. Du har ett övergripande ansvar för de finansiella processerna kopplade till inköp och arbetar med uppföljning, analys och rapportering av inköpsrelaterade kostnader och KPI:er. Genom ett strukturerat arbetssätt bidrar du till att utveckla och kvalitetssäkra processer samt säkerställa ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Du arbetar nära inköpsorganisationen för att följa upp avtal, leverantörsdata och ekonomiska utfall samt bidra med analyser som stärker verksamhetens kostnadskontroll och affärsmässiga beslut. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan inköp och ekonomi och uppskattar att kombinera analys, affärsförståelse och ett proaktivt arbetssätt.
Placering: Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Framtagning av prognoser, utfall och finansiell uppföljning inom inköpsområdet
Rapportering och analys av inköpsrelaterade kostnader och KPI:er
Uppföljning av avtal, compliance och leverantörsdata
Inhämtning, bearbetning och analys av inköpsstatistik
Stöd till inköpsorganisationen i analys- och uppföljningsarbete
Skapa och vidareutveckla verktyg och rapporter i Excel
Säkerställa kvalitet och struktur i finansiella processer kopplade till inköp
Samarbeta nära ekonomiavdelningen kring bokningar, uppföljning och rapporteringPubliceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, exempelvis från högskola eller universitet
Tidigare erfarenheter som controller, inköpscontroller eller inom liknande analytisk ekonomifunktion
God förståelse för redovisning och finansiella flöden
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av analys, rapportering och uppföljning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad och noggrann. Du har lätt för att se samband i siffror och trivs med att arbeta både operativt och analytiskt. Vidare är du en tydlig och förtroendeingivande kommunikatör som har lätt för att samarbeta med olika funktioner och skapa goda relationer inom organisationen. Du känner dig bekväm med att kommunicera på såväl svenska som engelska i en professionell miljö.
Du arbetar obehindrat i Excel och andra affärs- och rapporteringssystem samt har lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg och arbetssätt. Du uppskattar att skapa ordning och struktur, tar ansvar för dina leveranser och har förmågan att driva arbetet framåt även i en föränderlig miljö.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig?
Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer ERIC3181.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Erica Röös vid funderingar om rollen (erica.roos@vindex.se
, 0733 381 085).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vindex är specialiserade på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi och finans. Vi hjälper företag att hitta rätt kompetens för såväl tillfälliga behov som långsiktiga förstärkningar av ekonomifunktionen. Genom vår erfarenhet, vårt nätverk och vår förståelse för ekonomiorganisationers utmaningar skapar vi träffsäkra matchningar mellan kandidater och arbetsgivare. Vårt fokus är att bygga hållbara samarbeten där både individ och verksamhet får möjlighet att utvecklas.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand, via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erica.roos@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ERIC3181". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Kontakt
Erica Röös erica.roos@vindex.se 0733 381 085 Jobbnummer
9988110