Inköpsassistenter sökes till expansivt företag inom livsmedelsbranschen
CT Food AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands-Bro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands-Bro
2026-07-03
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CT Food AB är en ledande importör och exportör av asiatiskt livsmedel sedan 1987, främst ifrån Syd-ost Asien men även från andra världsdelar. Vi befinner oss i ett spännande expansivt skede, därmed söker vi nya positiva och engagerade medarbetare som värdesätter kundfokus, kvalitet och kompetens, och som har ambition att växa med oss.
Vi söker en inköpsassistent som kommer att assistera inköpschefen med den dagliga kontakten med leverantörer i Vietnam.
Tjänsten ställer höga krav på din kunskap & expertis inom de vietnamesiska delikatesser samt kunskap om Vietnam & dess kultur.
Vi ser helst att du är van att jobba självständigt och är självgående, driven, samtidigt som du är kommunikativ och bra på att arbeta tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig som:
• Pratar Vietnamesiska och Engelska
• Har kunskap inom Vietnamesiska specialprodukter, kolonial såväl fryst
• Ambitiös, noggrann, flexibel, självständig
• Du har datorkunskap
• Du har erfarenhet inom förhandling samt import & export
• Erfarenhet från detaljhandel eller livsmedelsbranschen är en merit men inget krav
Anser du att ovanstående tjänster passar dig är du välkommen med din ansökan snarast. Vänligen respektera att vi inte tar emot frågor per telefon utan kommer att kontakta de personer vi finner lämpliga till intervju och där presentera mer utförligt om arbetsuppgifterna och svarar då på övriga frågor. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har förfallit. Publiceringsdatum2026-07-03Anställningstyp/arbetstider
6 månaders provanställning därefter tillsvidareanställd Ersättning
Individuell lön tillämpasSå ansöker du
Din ansökan med CV skickar du till jobb@ctfood.se
senast den 2026-08-16.
Anställare
CT Food AB
Risyxegatan 8
213 76 Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@ctfood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ct Food AB
(org.nr 556595-7049)
Kraftvägen 48 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
CT Food Jobbnummer
9992432