Inköps- och logistikchef till växande verkstadsindustri
2026-04-14
Vi söker en Inköps- och logistikchef till Stoeryd AB i Tranås
Vill du ta ett helhetsgrepp om ett industriföretags materialflöden och sätta din prägel på inköp och logistik - från strategi till operativ vardag? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Om Stoeryd AB
Vi är ett stabilt och växande industriföretag med lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa produkter till kunder med höga krav. Hos oss kombineras modern produktion med korta beslutsvägar, nära samarbete och en kultur där alla hjälps åt.
Rollen
Som inköps- och logistikchef ansvarar du för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad. Du leder och utvecklar både inköpsarbetet och logistikfunktionen och samarbetar tätt med produktion, planering och ledning.
Du ansvarar bland annat för hela inköpsprocessen från behovsanalys till avtal och uppföljning, för att leda och utveckla logistik, lager och materialflöden samt för att förhandla priser och villkor med leverantörer. Du optimerar lagerstyrning och kapitalbindning, arbetar datadrivet med nyckeltal och förbättringsarbete och driver hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Du säkerställer även riskhantering, kontinuitetsplanering och leverantörsbedömningar.
Vem söker vi?
Du är trygg, prestigelös och lösningsorienterad och trivs med att vara nära verksamheten. Du har erfarenhet av inköp och logistik inom industri eller tillverkning, god teknisk förståelse, dokumenterad förhandlingsvana och ett strukturerat och datadrivet arbetssätt. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har erfarenhet av hållbarhets- och riskarbete i leverantörskedjor.
Har du dessutom byggt upp eller utvecklat en inköps- och logistikfunktion är det ett stort plus.
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort inflytande, korta beslutsvägar och verklig möjlighet att påverka. En familjär kultur, ett stabilt företag med tydliga tillväxtambitioner och konkurrenskraftiga villkor.
Intresserad? Skicka CV och personligt brev till jobb@stoeryd.se
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jobb@stoeryd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stoeryd AB
(org.nr 556332-5231), http://www.stoeryd.se
Stoerydsvägen 3 (visa karta
)
573 42 TRANÅS Kontakt
VD
Christer Salomonson cs@stoeryd.se
9854813