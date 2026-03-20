Inköpare till växande bilfirma högt tempo & stora möjligheter!
2026-03-20
Vi är en snabbväxande bilfirma som köper och säljer begagnade bilar, med en omsättning på cirka 150 bilar i månaden. Nu söker vi en driven och hungrig inköpare som vill vara med och ta vår affär till nästa nivå!
Om rollen
Som inköpare hos oss har du en nyckelroll i verksamheten. Du ansvarar för att hitta rätt bilar till rätt pris - både genom aktivt sökande och genom att följa upp inkommande leads.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Söka upp och kontakta bilägare via t.ex. Blocket och andra plattformar
Arbeta med inkommande leads från vår marknadsföring
Förhandla och genomföra bilaffärer
Värdera bilar och fatta snabba affärsbeslut
Bygga relationer med säljare
Vi söker dig som:
Är hungrig, driven och älskar affärer
Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress
Har god förhandlingsförmåga
Är självgående och tar eget ansvar
Har intresse för bilar (erfarenhet är meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En spännande roll i ett bolag med högt tempo och stark tillväxt
Möjlighet att påverka din egen lön (fast + provision)
Stora utvecklingsmöjligheter
Et team med vinnarskalle och drivPubliceringsdatum2026-03-20Övrig information
Tjänsten är heltid
Start enligt överenskommelse
Vill du vara med på vår resa? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "inköpare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Söderbytorpsgatan 5 (visa karta
)
136 67 VENDELSÖ Körkort
