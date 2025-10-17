Inköpare till Stockholms läns sjukvårdsområde
2025-10-17
Inspireras du av möjligheten att underlätta för vårdpersonalen genom att göra bra inköp? Då ska du komma till oss! Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Vi är en del av det centrala verksamhetsstöd som hanterar strategiska frågor och övergripande ledningsfrågor inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Vår uppgift är att utveckla och strategiskt hantera den sammanlagda inköpsvolymen för SLSO som uppgår till ungefär 2 miljarder per år. Vår enhet, upphandling och inköpssupport, består idag av 15 personer som har olika roller; upphandlare, avtalscontroller, inköpare och systemförvaltare. I dag är det tre personer som har rollen som inköpare och vi söker nu ytterligare en kollega i den rollen.
Enheten ansvarar för upphandlingar och avtal inom SLSO. Dessutom deltar vi i samordnade upphandlingar inom Region Stockholm och bistår våra verksamheter med stöd och svar på frågor rörande inköp, upphandling och avtal. Vi har ett tydligt kundfokus där verksamheterna är våra kunder. Målsättningen är att göra affärsmässiga upphandlingar och underlätta för verksamheterna när de gör inköp.
Tjänsten är placerad vid Torsplan och individuell överenskommelse avseende distansarbete är möjlig.Om tjänsten
Rollen som inköpare är en operativ roll där du har direktkontakt med verksamheten dagligen. Du har som inköpare en supportfunktion där du hanterar frågor från våra verksamheter via e-mail och telefon. Frågorna är av varierande karaktär och ställer krav på att du som inköpare kan vårt beställningssystem Clockwork, har kunskap om de avtal som finns och vilka regler som gäller för inköp. Inköparna gör dessutom beställningar i Clockwork och i vårt dynamiska inköpssystem, genomför direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Efter din introduktion förväntas du klara dessa uppgifter självständigt.
Vi söker en person som vill stanna kvar i denna roll och tillsammans med övriga inköpare utveckla teamet.
Om dig
Du har en gymnasieutbildning och minst 1 års arbetslivserfarenhet där arbetsuppgifterna varit serviceinriktade. Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonsupport och har ett stort intresse för att ge support via telefon och e-mail.
Specifik inköps- eller upphandlingsutbildning, erfarenhet av operativt inköpsarbete från offentlig- och/eller privat verksamhet samt kunskap om LOU (lagen om offentlig upphandling) är meriterande.
Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska språket.
Din datorvana är god och du har hög förmåga att snabbt lära dig systemen. Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller några av systemen Clockwork, E-avrop, Microsoft Office och Qlikview, Qlick Sense.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och har förmåga att se helheten. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att lära dig nya saker.
Övrig information
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuell.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
