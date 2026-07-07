Inköpare Till Spännande Uppdrag i Östergötland
Friday Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-07-07
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Vill du arbeta med inköp i bolag där affärsmässighet, teknik, problemlösning och samarbete står i fokus? Vi söker nu inköpare till flera av våra kunder i Östergötland, alltifrån mindre teknikbolag till större industriföretag. Gemensamt för våra kunder är att de arbetar i utvecklande miljöer med stark tillväxt, spännande produkter och leverantörskedjor där du som inköpare får möjlighet att både bidra, påverka och växa i din roll. Hos oss finns flera öppna roller med varierande inriktning och komplexitet. Det innebär att vi gärna kommer i kontakt med dig som har några års erfarenhet inom inköp och vill ta nästa steg i en utvecklande miljö.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som inköpare får du arbeta i verksamhetsnära roller där du bidrar till att säkerställa rätt kvalitet, kostnad, leverans och långsiktiga leverantörsrelationer. Beroende på din bakgrund och ditt intresse kan rollen exempelvis innebära arbete inom operativt inköp, strategiskt inköp, tekniskt inköp, projektinköp, kategoriinköp eller supplier management.
Du arbetar ofta nära kollegor inom exempelvis produktion, konstruktion, teknik, kvalitet, logistik, ekonomi och projektledning. Rollen kan omfatta hela eller delar av inköpsprocessen, från behovsanalys, leverantörsval och förhandling till orderläggning, uppföljning, leverantörsutveckling och förbättringsarbete.Dina arbetsuppgifter
Driva och hantera inköpsprocesser kopplat till material, komponenter, tjänster eller indirekta inköp
Arbeta med leverantörskontakter, offertförfrågningar, prisjämförelser och förhandlingar
Säkerställa leveranser utifrån krav på kvalitet, kostnad och leveransprecision
Följa upp order, avtal, ledtider och leverantörsprestation
Arbeta i IFS med exempelvis inköpsorder, leverantörsdata, uppföljning och rapportering
Bidra till utveckling av leverantörsbas, kategoristrategier och inköpsprocesser
Samarbeta nära interna funktioner såsom teknik, produktion, kvalitet, logistik och ekonomi
Arbeta med riskhantering, förbättringsarbete och kostnadsoptimering
Ta fram underlag, rapporter och analyser kopplat till inköp och leverantörsled
Vi söker dig som:Har en eftergymnasial utbildning inom inköp, supply chain, logistik, ekonomi, teknik eller liknande
Har cirka 3–5 års erfarenhet av inköp, gärna från industri, teknik, produktion eller tillverkande bolag
Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem, där erfarenhet av IFS är särskilt meriterande
Har god förståelse för inköpsprocesser, affärsmässighet och leverantörsuppföljning
Är van att arbeta strukturerat med order, avtal, leverantörskontakter och uppföljning
Har goda kunskaper i Excel eller andra digitala verktyg
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
IFS som affärssystem
Operativt inköp, strategiskt inköp, tekniskt inköp eller projektinköp
Leverantörsförhandlingar, avtalshantering eller kategoristyrning
Arbete med leverantörsutveckling, uppföljning eller supplier management
Inköp inom industri, teknik, produktion eller tillverkande bolag
Analys, rapportering, kostnadsuppföljning eller spend-analyser
Logistik, materialplanering eller produktionsnära flöden
Arbete i internationella leverantörsled eller globala inköpsorganisationer
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Östergötland
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Kontakt
Rekryterare
Amanda Hedberg amanda.hedberg@friday.se +46735231066 Jobbnummer
9995735