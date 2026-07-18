Inköpare till Pollex AB i Stockholm
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Södertälje Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Södertälje
2026-07-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en framtidsbransch där hållbar infrastruktur och smarta lösningar står i fokus? Då kan det här vara rätt tjänst för dig! Vi söker nu en inköpare som vill utvecklas tillsammans med oss inom schaktfri ledningsförnyelse – en innovativ metod för att renovera och modernisera ledningsnät utan omfattande markarbeten.
Om tjänsten som inköpare
I denna roll ligger huvudfokus på inköp och operativt stöd till verksamheten. Vid behov kan du även komma att stötta i förbättringsarbete och systemrelaterade frågor. Du blir en del av vårt produktionsstöd och arbetar nära produktion, leverantörer och interna funktioner. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och du rapporterar till Chef Produktionsstöd.
Rollen innefattar arbetsuppgifter som:
Ansvara för inköpsprocessen från behovsanalys till beställning
Bidra till leverantörsutveckling och kostnadseffektivisering
Hantering av offerter och upprättande av avtal, uppföljning och inköpsdata
Samverkan med produktion och centrala funktioner
Bistå verksamheten i förbättringsarbete kopplat till rutiner och arbetssätt
Ge stöd i systemrelaterade frågor och bidra till utveckling av interna systemlösningar med fokus på integrationer, datahantering och teknisk förbättring.
Du utgår från kontoret i Södertälje med inslag av resor till våra olika regionkontor, projekt samt leverantörer runt om i landet.
Är du vår nya kundansvarig?
För att trivas i denna roll är det viktigt att du är strukturerad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt.
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, teknik, IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
Erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen och gärna inom VA
Erfarenhet inom entreprenadinköp och administration
God avtalskännedom och erfarenhet av avtalstolkning samt tillämpning i praktiken
God datavana och mycket god systemförståelse
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Om Pollex
Pollex har idag cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Vi specialiserar oss på förnyelse, rensning och underhåll på kommunala och privata ledningsnät. Vi arbetar återkommande i 220 av Sveriges 290 kommuner.
Sedan 2021 är Pollex en del av No Dig Alliance (NDA), en allians för schaktfri ledningsförnyelse. NDA strävar efter att vara Nordens ledande aktör inom schaktfritt, med branschens främsta och mest kompetenta medarbetare. För våra medarbetare innebär detta trygghet och goda möjligheter till utveckling.
Kontaktuppgifter och ansökan
Denna rekrytering sker i samarbete med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
(mailto:frida@isakssonrekrytering.se
).
Vi värnar om en säker arbetsplats och genomför därför bakgrundskontroller i samband med nyanställningar. Välkommen med din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.pollex.se/
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pollex Aktiebolag Kontakt
Rekryteringskonsult
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se +46735263329 Jobbnummer
10005921