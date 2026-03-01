Inköpare till ledande byggbolag i Uppsala
2026-03-01
Vill du vara med och skapa hållbara byggnader som gör skillnad? För vår kunds räkning söker vi en inköpare till ett etablerat och ledande byggbolag som är specialiserat på större entreprenader inom kontor, bostäder och samhällsfastigheter. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår uppdragsgivare. Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som inköpare ansvarar du för inköp och upphandling av entreprenader inom större bygg- och bostadsprojekt. Du arbetar nära projektorganisationen och är involverad i hela inköpsprocessen, från tidigt kalkylskede till upphandling, avtal och uppföljning.
Du arbetar strukturerat med bolagets inköpsmallar och rutiner, som utvecklas löpande tillsammans med organisationen och har ett nära samarbete med både projektledning och interna resurser.
Du utgår från kontoret i Uppsala.
I rollen ingår bland annat att:
Vara en viktig del i projekt inom ombyggnad och nyproduktion, där du arbetar parallellt i flera pågående projekt.
Ansvara för upphandling av entreprenader och material.
Stötta i framtagandet av ramavtal samt utveckling av inköpsmallar.
Vara delaktig i kalkylavdelningens arbete med förfrågningar och anbud.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, social och trivs i en roll där du får vara med och påverka. Du är lyhörd i ditt samarbete med andra och motiveras av att bidra till utveckling av arbetssätt, processer och företaget i stort.
Du arbetar metodiskt och strukturerat, är noggrann i ditt arbete och har ett starkt siffersinne och en känsla för att göra goda affärer. Som person är du kommunikativ, prestigelös och trivs i en social miljö där man jobbar nära varandra.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet från byggföretag
Minst 3 års erfarenhet av inköp inom bygg (nyproduktion och ROT)
Kunskap inom upphandlingar enligt AB, ABT och ABM samt god förståelse för AMA
Erfarenhet av inköp och kostnadsuppföljning på inkomna projekt
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort
Det är meriterande om du har utbildningar inom entreprenadjuridik samt kunskaper inom AMA AF Konsult och AMA AF Köp.
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Ira Isaksson på 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Bakgrundskontroll och referenstagning görs på slutkandidat. Så ansöker du
