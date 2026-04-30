Inköpare till kommande uppdrag på Poolia i Jönköping
2026-04-30
Vi på Poolia söker nu Operativa Inköpare för kommande uppdrag hos våra kunder. Uppdragen varierar i längd och omfattning, men ger dig möjlighet att bredda din erfarenhet och utvecklas i olika verksamheter. Ofta finns goda chanser till förlängning eller övergång i anställning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som operativ inköpare arbetar du med att säkerställa materialtillgång inför produktion och bidra till effektiva flöden i verksamheten. Du har ett nära samarbete med produktionsplanering och andra interna funktioner.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Frisläppa inköpsförslag
Hantera och följa upp orderbekräftelser
Leveransbevaka och säkerställa rätt leveranstider
Attestera fakturor
Uppdatera och underhålla beställningsdata, exempelvis säkerhetslager och orderkvantiteter
Du har löpande kontakt med leverantörer och deltar ofta i möten, både digitalt och fysiskt. I många uppdrag ingår även att bidra till förbättringsarbete kopplat till leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Vem är du?
Har ett intresse för inköp och gärna viss erfarenhet inom området, antingen genom arbete, studier eller praktik. Du har förståelse för - eller är nyfiken på att lära dig mer om - material- och informationsflöden.
Du är bekväm med att arbeta i affärssystem och digitala verktyg, och har goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som person är du
Strukturerad och noggrann
Lösningsorienterad och flexibel
Självständig men trivs också i samarbete med andra
Kommunikativ och relationsskapande
Bekväm med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och välkomnar både juniora och mer erfarna kandidater.
Om verksamheten
Uppdragen är oftast på heltid och förlagda till kontorstider
Placering varierar beroende på uppdrag
Du blir anställd av Poolia och uthyrd till kund
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt nätverk - så matchar vi dig med rätt uppdrag när möjligheten dyker upp. Urval och dialog sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Poolia Kontakt
Louice Silvärn louice.silvarn@poolia.se +46 70 685 65 88
9885357