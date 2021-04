Inköpare till kommande uppdrag! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-07Just nu söker vi på Studentconsulting efter fler stjärnor inom inköp till framtida uppdrag! Har du en akademisk utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller motsvarande? Tveka då inte på att skicka in din ansökan!Vanligt förekommande arbetsuppgifter och ansvarsområden är:· Inköp av produkter och material· Förbättringsarbete kring inköpsprocessen· Kontakt med kunder och leverantörer· Säkerställa att inköp och logistiken sker i linje med aktuella regelverk· Budgetering, lager och ekonomisk uppföljning· Förhandlingar och upphandlingar· Marknadsanalys och sourcing av nya produkter på marknaden samt prissättning2021-04-07Dig som har en akademisk utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller liknande· Vi ser gärna att du har erfarenhet av inköp och/eller logistik· Du har goda datakunskaper och har vana av flera olika affärssystem.· Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelskaVi ser fram emot just Din ansökan!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5677193