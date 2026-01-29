Inköpare till Jacobi Carbons AB i Kalmar
Jacobi Carbons AB är en av världens största tillverkare av aktivt kol med kokosnötskal som råvara. Aktivt kol används för rening av bland annat luft och vatten och tillverkas i helägda fabriker i Indien, Sri Lanka, Filippinerna och Vietnam. Jacobi Carbons tillverkar och säljer även jonbytarmassa till liknande användningsområden. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalmar och omsätter 4000 MSEK med ca 2400 anställda.
Tjänstebeskrivning
Är du redo att ta ansvar för inköp i en internationell miljö? Vi på Jacobi Carbons AB söker en Inköpare till vårt team i Kalmar - här får du utvecklas, påverka och skapa resultat tillsammans med engagerade kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vi på Jacobi Carbons AB utökar nu vårt team i Kalmar och söker en Inköpare. Hos oss får du en utvecklande roll i en internationell miljö, med engagerade kollegor och en stark gemenskap. Vi är ett företag i ständig utveckling, med stort fokus på kvalitet och nöjda kunder och vi vill att du blir en del av vår resa.
Som Inköpare blir du en viktig del av vårt team och ansvarar för att driva inköp, bygga starka leverantörsrelationer och samordna administrativa processer kring inköp. Du etablerar och underhåller både befintliga och nya relationer samt deltar i order- och ledtidsförhandlingar. Kommunikation, samordning och rapportering kring priser, leveranstider och orderstatus blir också en central del av ditt arbete.
Du hjälper till att säkerställa att våra inköpsprocesser håller hög kvalitet. Med leverantörer runt om i världen blir ditt arbete globalt med många internationella kontakter. En viktig del av arbetet är också koordinering och planering med vår produktion i Kina.
Tjänsten är heltid med placering på vårt huvudkontor i Kalmar och du rapporterar till Global Supply Chain Procurement Director.Kvalifikationer
Du har något års erfarenhet av operativt inköpsarbete, gärna från ett företag med internationell verksamhet, och en avslutad eftergymnasial utbildning inom logistik, inköp eller supply chain.
Vi söker dig som trivs i en global miljö och vill använda din kompetens för att skapa effektiva processer, bygga starka leverantörsrelationer och bidra till vårt teams framgång. Arbetsuppgifterna är varierande och sträcker sig från att fördjupa sig i detaljer i det dagliga arbetet, till att delta i mindre projekt och förbättringsarbete.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du ser snabbt vad som behöver göras och hur det ska genomföras, tar ansvar och navigerar flera uppgifter parallellt med både professionalism och lättsamhet. Du uppskattar att ge support och service, trivs med högt tempo och tar gärna tag i nya utmaningar som dyker upp längs vägen.
Vi värdesätter prestigelöshet, nyfikenhet och flexibilitet, samt en positiv inställning och engagemang som stärker teamets samarbete och resultat. Du är van vid MS Office och erfarenhet av arbete i något av marknadens affärssystem. Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, ett krav för tjänsten. Besitter du kunskaper i kinesiska är detta meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
På Jacobi Carbons är vår personal vår största styrka - det är deras engagemang och kreativitet som driver företaget framåt. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga, sedda och delaktiga i vår gemensamma vision.
Vi bjuder in dig att bli en del av vår resa mot att bli det mest hållbara företaget i branschen. Hållbarhet och CSR ligger oss varmt om hjärtat, och vi tar vårt ansvar på allvar - för att göra skillnad i samhället och bidra till en bättre, mer hållbar framtid.
Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och utvecklas tillsammans med ett team som brinner för både människor och planeten.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
senast söndagen den 22 februari 2026. I den här rekryteringen kommer vi att arbeta med ett löpande urval så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledningen av den nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
